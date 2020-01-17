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Маніфест Давоса-2020: висновки та завдання для бізнесу

Маніфест Давоса-2020: висновки та завдання для бізнесу

Давос-2020 оголосив головну тему лютневого форуму. Це Stakeholder Capitalism — формування капіталізму для всіх зацікавлених сторін. Що це означає?
П'ятниця, 17 січня 2020, 14:50
Павло Фукс
бізнесмен

По-перше, світовий капіталізм, лакмусовим папірцем якого і є Міжнародний економічний форум у Давосі, "офіційно" визнав свою кризу.

По-друге, визначено проблеми — зростання нерівності, перманентна політична криза та кліматичний фактор.

По-третє, капіталізм, який у 20 столітті впорався з найпотужнішими ідеологіями — комунізмом і квазіформами соціалізму на окремих частинах суші, — цього разу теж здаватися не збирається. Його мають врятувати його ж нащадки, тобто капіталісти: потужний трансатлантичний бізнес та місцевий підприємець.

Отже, Давос-2020 пропонує бізнесу прийняти його маніфест.

Він кардинально змінює підхід до завдань, які стоять перед компаніями і їхніми кінцевими бенефіціарами. Максимізація прибутку від виробництва не може залишатися самоціллю. Якщо бізнес і далі відстоюватиме винятково свої інтереси, тобто робитиме все можливе для зростання доходу, постраждають інші.

По суті, в минулому ми сказали б так: багаті повинні поділитися з бідними. Зараз усе трохи інакше: багаті не повинні робити біднішими середній клас і бідних. Бізнесу пропонують взяти на себе певні суспільні та соціальні зобов'язання.

Співпраця з урядами і громадськими організаціями — ось ключовий момент. Клаус Шваб, голова форуму, назвав це "співпрацею з використанням своїх здібностей та ресурсів, аби зробити внесок у створення більш цілісного та сталого світу".

Згадка стейкхолдерів невипадкова. Творці Давосу кажуть, що відповідальність бізнесу тепер масштабніша. Недостатньо відстоювати інтереси власників і співробітників, час брати відповідальність за клієнтів, постачальників і громади.

Бізнесменам говорять, що не можна просто так експлуатувати ресурси — природні або людські. Якщо підприємство працює в певному регіоні, у його інтересах зберігати інфраструктуру і налагоджувати суспільне життя.

Цими смислами просякнутий весь маніфест. Показовою є цитата: "Компанії, які є частиною більшої суспільної системи, також сприяють реалізації прагнень людей і суспільства. Результати діяльності компанії повинні вимірюватися не тільки доходом акціонерів, а й тим, як вона досягає цілей із захисту навколишнього середовища, соціальної відповідальності та корпоративного управління".

Майбутнє бізнесу — за партнерством. Маючи контакт з владою, громадами, компаніями з інших галузей, доведеться розвивати ком'юніті — залучати людей.

Ось що сказано у маніфесті: "Транснаціональні компанії самі, разом з урядом і громадянським суспільством, є зацікавленою стороною в забезпеченні нашого глобального майбутнього. Вони повинні розвивати свої професійні знання та вміння, використовувати підприємництво і відповідні ресурси, аби разом з іншими компаніями та стейкхолдерами покращувати ситуацію в світі".

Висновок дуже простий: корпоративна соціальна відповідальність стала частиною конкурентної боротьби. Давос-2020 чітко потрапляє до сучасного порядку денного. Що про це думають великі гравці — дізнаємося у лютому.

Я хочу, аби про цей маніфесті почули в Україні. Держава не може самостійно впоратися з проблемами, які створює час. Це інфраструктурні, логістичні, соціальні виклики. Критично важливо налагодити суспільне життя не лише у сформованих центрах — Києві, Харкові, Львові, Одесі або Дніпрі, а й в інших містах.

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Також я хочу, аби маніфест прочитали українські чиновники та виборні представники народу: прем'єр-міністр, міністри, їхні заступники, народні депутати, депутати обласних та місцевих рад, міські голови.

Нехай слова з Давоса будуть для них орієнтиром, адже влада повинна створювати умови для розвитку економіки. Яскравий приклад — розвиток газовидобутку, коли компанії спрямовували сотні мільйонів до бюджетів місцевих громад. Там ніколи не було грошей, а потім з'явилися дороги, дитсадки, школи та лікарні.

Звідки гроші? З податків бізнесу і завдяки його додатковим ініціативам у співпраці з місцевими громадами. Як гроші з'явилися у бізнесу? Завдяки роботі влади, яка створила законодавчі норми і стимулювала приватний капітал розвивати галузь.

Можна зробити набагато більше в усіх сферах, якщо призначені та обрані народом чиновники зрозуміють смисли Давоса-2020.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
Давос бізнес місцеві бюджети

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