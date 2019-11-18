Навіщо потрібен обмін даними між податковими службами України та США

Президент підписав закон про ратифікацію угоди FATCA з США. Це означає, що точка неповернення пройдена і наступним піде обмін інформацією в автоматичному режимі, який Україна взяла на себе зобов'язання запровадити ще пару років тому.

Це дійсно станеться - питання коли?

Сьогодні в Україні діє банківська таємниця щодо даних про діяльність і фінансовий стан клієнтів банку.

Відповідно до закону "Про банки і банківську діяльність", банківською таємницею покриваються, в тому числі, відомості про рахунки клієнтів, про операції по рахунках, фінансово-економічний стан клієнтів, дані про комерційну діяльність клієнтів і їх проектів та ін.

Порядок розкриття банківської таємниці регламентовано статтею 62 закону, яку і пропонується оновити відповідно до вимог FATCA.

У поточній редакції розкриття банківської таємниці можливе лише у випадках, передбачених законом, а саме, за рішенням суду або за письмовим запитом з боку контролюючих органів - прокуратури, СБУ, ДБР, НАБУ, АМКУ, Нацполіціі, податкової, Мінфіну або виконавчої служби.

Надання інформації в автоматичному режимі передбачено виключно в рамках фінансового моніторингу та щодо операцій, які за своєю суттю і визначенню потрапляють під критерії моніторингу.

Так, НБУ може (і зазвичай це робить) надавати інформацію до Державної податкової служби – в рамках здійснення валютного контролю, і органам банківського контролю інших країн – виключно з метою банківського контролю або запобігання легалізації доходів в рамках фінмоніторингу.

Заплановані зміни статті 62 торкнуться не тільки FATCA, а в загальному обміну інформацією для податкових цілей.

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Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка становить банківську таємницю, розкривається у випадках і в обсязі, визначених Угодою з США та іншими міжнародними договорами, які містять положення про обмін інформацією для податкових цілей, згода на обов'язковість яких надана Верховна Рада, або укладеними на їх підставі міжвідомчими договорами.

Порядок розкриття такої інформації встановлюється НБУ.

Зміни торкнуться також і Податкового кодексу - вводяться поняття "фінансовий агент" і "підзвітний рахунок" щодо рахунків клієнтів-нерезидентів.

Тепер фінансовий агент – банк або небанківську фінансову установу, зобов'язані до 1 вересня кожного року подавати до ДФС звіт про рахунки нерезидентів за попередній календарний рік за формою, встановленою Мінфіном.

Звіт подається виключно в електронній формі за узгодженим стандартом і без повідомлення клієнтів-нерезидентів.

Пропоновані законодавчі норми однозначно встановлюють правила гри в рамках обміну інформацією відповідно до Common Reporting Standards (CRS).

Наступним кроком стане підписання двосторонніх угод з країнами, які також побажають обмінюватися інформацією з Україною.

Крім того, Україна повинна забезпечити виконання технічних вимог щодо збереження конфіденційності при передачі інформації

Першими в обміні інформацією можуть стати наші сусіди - країни Балтії, Східної Європи, Кіпр і Нідерланди, Австрія, Швейцарія.

Це означає, що Податкове відомство України також отримає інформацію про закордонні рахунки українців в цих країнах.

FATCA, Foreign Account Tax Compliance Act – закон про дотримання податкових вимог по закордонних рахунках, був прийнятий в США в 2010 році і вступив в силу в 2014.

Більшість країн підписали міжурядові угоди з США в перші 2 роки дії закону.

У лютому 2017 було підписано угоду з Україною. І ось, до кінця 2019 року президент підписав ратифікацію, а Рада прийняла за основу зміни локального законодавства.

План BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) – Порядок протидії розмивання податкової бази і виведення доходів з-під оподаткування, був схвалений в кінці 2015 року, а його впровадження почалося в 2016 році.

Користуючись аналогією, можна припустити, що обмін інформацією по залишкам на рахунках для податкових цілей в Україні запрацює з 2021 року.

Але з огляду на підвищений інтерес до впровадження податкової амністії і звітів по контрольованим іноземним компаніям, можу припустити, що інформація в перший звіт може потрапити в тому числі за діяльність в 2020 році.