Чи піде Україна на угоду з дияволом у справі про націоналізацію Приватбанку

Financial Times опять взорвало бомбу среди инвесторов в Украину. На этот раз статьей о том, что Украина ищет пути компромисса с Коломойским.

И что этот компромисс – не разговор о том, как он вернет 5,5 млрд долларов, сразу или частями.

Это тот компромисс, который всегда называли красной линией все наши западные партнеры.

Это тот компромисс, который может закрыть перед Украиной возможность сотрудничества с Международный Валютным Фондом.

Это тот компромисс, который, фактически, является капитуляцией государства перед олигархом. И это прекрасно понимают инвесторы. Это прекрасно понимают в МВФ.

Но это могут не понимать некоторые люди в Украине.

Что хочет Коломойский? Он хочет защитить свои активы. И это понятно. Мы можем его понять, но у украинских налогоплательщиков другой интерес.

Их интерес – получить компенсацию за те 5,5 млрд долларов, которые были вложены в капитал Приватбанк при его национализации.

Поэтому и возник Суд в Лондоне, ведь от украинского правосудия мало ожиданий.

И сейчас Коломойский хочет сделать все, чтобы Украина прекратила его преследовать в Лондоне, что позволит ему разморозить свои активы.

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Поэтому мы и слышим о разного рода предложениях, которые делают аффилированные с Коломойским люди, попавшие сейчас на верхушку украинской власти.

Идея всегда одна и та же – попросить 20, чтобы получить 10. Чтобы они не говорили о компенсации олигарху, речь всегда идет о его желании избавится от суда Лондона.

И, к сожалению, теперь о возможном компромиссе говорят самые высокие чиновники страны.

Почему компромисс недопустим? С одной стороны – это вопрос справедливости и правопорядка. С другой – последствий для экономики.

Потеря МВФ – это потеря якоря, который удерживает нас в экономический шторм. Но это сложно.

Вопрос справедливости – ближе всем. Представьте себе, что преступник совершил изнасилование. Он должен пойти в суд. Но в суде предлагает компромисс. Который заключается просто в том, что его отпустят.

Вот также и с Приватбанком. Национализация Приватбанка – была ключевым элементом по очищению банковского сектора.

Национализация Приватбанка прошла мирно и законно, под кураторством наших международных партнеров.

Аудит и расследование после национализации выявили, что Приватбанк работал как пылесос, выводя деньги вкладчиков на счета связанных лиц.

И именно это привело к затратам всех налогоплательщиков в размере 5,5 млрд долларов. И теперь, когда преступник уже близок к наказанию, он получает "политическое окно возможностей", через которое летят бутылки с зажигательной смесью и статьи в Financial Times, где говорят о компромиссе.

И они попадают в цель. И те инвесторы, которые еще месяц назад были фанатами новой Украины, начинают говорить о том, что глубоко разочарованы и быть реформаторов – это сложнее, чем просто шутить или выглядеть как хипстер.

Как мы поймем, что власть готова заключить сделку с дьяволом? Пока ведь она на это только намекает.

Ключевое тут – решение в апелляции окружного административного суда. Понятно, что этот суд никогда не принимает решения исходя из законности. Репутация этого суда хорошо известна.

Но пока даже пленки НАБУ ничего не пошатнули. Этот Суд должен скоро принять решение по иску Коломойского. Уже совсем скоро. И очевидно, что это будет политическое решение украинской власти.

И если в этом суде аппеляция признает национализацию незаконной, то это будет означать что украинским президентом принято решение о компромиссе с Коломойским.

Сейчас у президента огромная власть. И она же есть огромной ответственностью. И в данном случае его ответственность – не заключать сделку с дьяволом.

Если cуд примет решение в пользу Коломойского – сделка с дьяволом будет скреплена подписью. А сам Зеленский станет сообщником Коломойского.

Можно ли выиграть от сделки с дьяволом? Нет, даже получив краткосрочные плюсы. Но потом он обязательно вернется за вашей душой. А тут и их не будет.

Потому что весь оптимизм относительно Украины и ее реформ тогда выветрится мгновенно. И экономический рост сменится бегством всех и вся, что отразится и на курсе гривны и на доходах населения.

А сам заключающий сделку становится навсегда рабом дьявола, ведь он теперь связан с ним одним преступлением. И чтобы ты не делал потом, это уже нельзя изменить. А общество получит новую мораль.

Мораль пирата. Когда не важно, что ты совершил. Важно, что ты смог применить силу и тебе ничего за это не было.

И это станет уроком для всей страны. Которая, казалось, начала выбирать цивилизованный путь, где законность важна, а репутация стоит дорого.