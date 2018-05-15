Як власнику убезпечити свій бізнес: після нас хоч потоп?

В прошлых материалах мы рассказали о некоторых шагах и документах, необходимых для того, чтобы обезопасить свой бизнес.

Сегодня расскажем о самом "зловещем", но очень необходимом документе – о завещании.

С завещанием также связано много предрассудков. В представлении многих завещание – это когда старец мафусаилового возраста, с бородой по пояс, на смертном одре трясущимися руками подписывает скрипящий пергамент.

Так вот – такое завещание наверняка будет оспорено адвокатами недовольного "обделенного" родственника.

Слишком высока вероятность доказывания того, что такой престарелый обладатель имущества не вполне отдавал себе отчет о последствиях своих действий.

В реалиях сегодняшнего дня обязательным атрибутом подписания любого важного юридического документа является убеждение всех присутствующих в психическом здоровье "подписанта" (очень многие "продвинутые" нотариусы перед заключением крупных сделок требуют (и подшивают в дело) справку из соответствующего медучреждения, датированную именно днем подписания).

Каждый из нас в определенное время (смерть дедушки/бабушки, родителей, друзей) понимает, что тезис о временности нашего пребывания на Земле – это аксиома.

Чуть позже сталкиваемся с цитатой классика о том, что "плохо то, что человек иногда внезапно смертен, вот в чём фокус".

И отдельные спорадические мысли "нужно когда-то же распорядится, чтобы дело всей жизни (и имущество!) было распределено по справедливости" могут и не успеть воплотиться в это самое реальное распоряжение.

Для чего же нужно составлять завещание бизнесмену? Все очень просто. Поскольку мы живем в Украине, у всех у нас много родственников.

Есть такая закономерность, о которой хорошо знают практикующие юристы. Чем человек богаче, тем больше у него оказывается родственников.

Причем их количество возрастает прямо пропорционально размеру состояния, а подавляющее большинство заявляют о своем родстве уже после смерти состоятельного человека.

Не буду утомлять читателей описанием процедур определения очередности наследования. Скажу только что все родственники имеют право на наследования в порядке очередей, и участники одной очереди наследования являются прямыми конкурентами друг для друга.

Так что ситуация, когда наследниками доли в ООО являются пять-шесть человек, которые терпеть друг друга не могут (и у каждого свое видение судьбы этой самой доли) – это наша повседневная жизнь. То же самое касается домов, квартир и прочего имущества.

Ну вот вам случай из моей практики – неделимый предмет искусства, стоит сотни тысяч (по другим оценкам более миллиона) долларов.

Достался в наследство в равных долях пятерым наследникам. Но чтобы его продать, нужно заплатить за реставрацию и организацию продажи несколько десятков тысяч долларов.

Трое говорят – "денег не дадим, его и так можно продать" (только непонятно, кто это должен делать). Один согласен дать часть денег. А один просто молчит. Это тянется третий год.

Денег нет, предмет лучше не становится, наоборот, ветшает. Так же приблизительно все и с бизнесом происходит.

Завещание же дает возможность бизнесмену самому определить, что кому достанется (да, конечно, есть несколько моментов обязательной доли и т.д., но не место здесь вникать в детали – поверьте, все решается абсолютно законно).

Более того, жизнь не стоит на месте, и юристы, модифицируя старые институты вроде завещательного отказа, создают конструкции, когда бизнесмен в завещании прописывает, например, запрет детям дробить завещанный им пакет акций и т.д.

В ситуации, когда у бизнесмена было несколько браков и в каждом были дети (которые, опять же, имеют абсолютно равные права), завещание позволяет не "сталкивать лбами" их всех, а расписать отдельные объекты каждому наследнику.

Иногда бывают случаи, когда бизнесмен не хочет, чтобы его семья знала о детях от прошлых браков, и тогда завещание плюс еще пару документов позволяют передать каждому то, что хочет завещатель в таком режиме, что они никогда и не встретятся.

Еще хочу отметить следующее. Разработка таких завещаний – это дело не десяти минут. Иногда приходится сталкиваться с подходом, что мол, зачем предварительно советоваться с юристом – по дороге домой заеду к нотариусу и за полчаса все оформлю.

Да, если действовать по принципу "все имущество, которое мне принадлежит и будет принадлежать, из чего бы оно не состояло… оставляю … (коту, например)". Если есть уверенность, что в этом случае наследником может быть только одно лицо (нет лиц, которым часть наследства по закону обязательно должна отойти), то можно и так.

Но есть два нюанса. У нас по закону от момента смерти завещателя до момента, когда начнутся действия по передаче наследства, должно пройти шесть месяцев.

В этот период должны быть выявлены с одной стороны, все наследники, с другой стороны – все имущество, которое должно быть распределено между ними. Первый "острый" вопрос – а кто это все будет делать?

Искать, собирать информацию о бизнесе, о родственниках? Это достаточно кропотливый труд, требующий специальных навыков.

Нотариус это делать не обязан (ему ведь заплатили только за заверение завещания). Понятно, что есть адвокаты, которые могут этим заняться. Но за деньги. А в нашем примере кот чем заплатит? "Вискасом"?

И на практике в подавляющем большинстве случаев действует родное наше правило "спасение утопающих дело рук…".

Да, именно наследники. Вот эта разрозненная группа людей, зачастую не обладающие ни знаниями, ни средствами, пытается собрать информацию, поскольку никакой адвокат не будет работать месяцами в надежде, что "а вот после того мы тебе заплатим".

В результате работы этой группы дилетантов значительное количество имущества так и никогда не попадет в руки наследников.

И второй нюанс. Если речь идет о бизнесе, то за эти шесть месяцев он может очень сильно измениться.

Незаинтересованные в выделении доли партнеры, вороватые менеджеры за этот срок из вполне прибыльных, обладающих большим массивом имущества компаний абсолютно легально могут сделать "пустышки".

И вот для того, чтобы этого избежать, и нужно заранее разработать схему защиты, применимую именно к конкретному случаю.

Самый правильный результат такого подхода - это когда уже на следующий день после печального события профессионалы начинают в интересах наследника осуществлять защиту имущества умершего от прочих желающих.

Повторюсь: завещание - это документ, для составления которого нужно чуть-чуть времени и чуть-чуть денег. Но каждая минута и каждый цент, потраченный на него окупится стократно: отсутствием корпоративных войн, скандалов между наследниками и т.д.

И последнее. Когда нужно составлять завещание? В своей колонке я уже рассказывал о типичных последствиях внезапного отхода бизнесмена от дел для родных и близких.

Если просуммировать вышесказанное, то мы определим завещание как документ, который направлен на то, чтобы разделить ценное имущество между родными людьми и сделать так, чтобы они в процессе раздела не перессорились и не угробили само имущество.

Поэтому наличие этого самого ценного имущества и наличие нескольких родных или близких людей – это уже основание для написания завещания. Затем останется только вносить изменения по приятным поводам – прибавление имущества и пополнение семьи.

И поверьте, владение бизнесом – это не основание, а настоятельная необходимость написания завещания. И больше не будем о делах грустных. В следующем материале поговорим о веселом – как нужно готовить детей к управлению бизнесом.