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Как владельцу обезопасить свой бизнес

Как владельцу обезопасить свой бизнес

Когда в Украине бизнесмен отходит от дел, его активы часто достаются наиболее ловким партнерам и консультантам, а не наследникам. Почему так происходит?
Вторник, 20 февраля 2018, 17:00
Александр Онуфриенко
партнер практики частных клиентов юридической фирмы "Астерс"

Я более двадцати пяти лет работаю юристом в бизнесе, и все это время мои клиенты жаловались на одно и то же.

Государство не дает работать: законы ужасные, налоговая свирепствует, валютный контроль.

Все силы моих клиентов были направлены на "заработал-приумножил-отбился-спрятал". Причем спрятал так, чтобы никто не нашел.

Однако, как сказал поэт, "годы промчались, седыми нас делая". Сейчас все эти люди — возмужавшие отцы семейств с подросшими детьми. Увы, описанная выше борьба отнюдь не укрепила их здоровье.

Вопрос о том, кто завтра или послезавтра продолжит руководить и приумножать, стоит уже сегодня. Здесь три чудовищных по своей простоте составляющие этого вопроса. Знают ли они, чем им придется управлять? Смогут ли они этим управлять? И самый коварный — смогут ли они вступить в это управление?

За последние три-четыре года несколько однотипных случаев стали широко известны в узких кругах. Бизнесмен неожиданно отходит от управления и владения бизнесом — арест, болезнь, кончина. У него в анамнезе несколько бывших семей, одна нынешняя, партнеры и менеджмент.

После того, как у домашних заканчиваются наличные деньги, они начинают взывать к партнерам: "Что нам причитается?". Партнеры и менеджмент поступают "по-братски". В отдельных случаях предоставляют семье долю либо сумму.

Однако очень часто их разговор таков: "Господин Х действительно нам помогал в бизнесе, но он не является учредителем. У нас учредитель — кипрская (британская, голландская) компания, которая, в свою очередь, учреждена…".

Иногда по этому поводу начинаются суды, которые идут долго, стоят дорого, а откуда на них возьмутся деньги? Даже если кто-то побеждает, ему достаются компании-пустышки. Активы давно выведены. Начинается следующий этап — судебная борьба за возврат выведенного.

За последние годы я вывел для себя формулу среднестатистического бизнесмена. Бизнес-структура — это конгломерат фирм. Многие из них открыты в иностранных юрисдикциях, исчерпывающей информацией о них обладает только собственник, члены семьи зачастую вообще ни о чем не знают, вопросы наследования и управления не продумывались и, конечно, не оформлялись.

Существует набор мифов: "наследники автоматически станут участниками всех моих структур", "если что — зарубежные адвокаты и номинальные директора тут же кинутся разыскивать наследников и на подушечке принесут им ключи от всех активов". Все это не совсем так, вернее, совсем не так.

В других странах, даже тех, которые пришли в рыночную экономику одновременно с нами, эти вопросы не являются какой-либо проблемой. Схемы "бизнес — семья — дети — доверенные лица" давно отработаны.

Во многих юридических фирмах существуют отдельные практики — практики частных клиентов, которые решают вопросы спокойствия бизнесмена и его близких. У нас не так. Занимаясь этой практикой, видел только единичные случаи подготовки бизнесмена к возможному отходу от дел. Подавляющее большинство почему-то думает, что все это можно "порешать быстро и когда-нибудь".

Закономерный итог: большинство случаев, когда бизнесмен внезапно временно или навсегда отходит от дел, заканчивается тем, что большая часть имущества отходит наиболее ловким партнерам или зарубежным консультантам.

Эта проблема пострашнее борьбы с налоговой. Там борешься за часть бизнеса, и есть большие шансы на успех. Итоги же борьбы немолодых людей со временем и неопределенностью, извините за каламбур, предопределены. Все или почти все, что создал бизнесмен, достается чужим людям. Между тем, вопрос решается относительно просто. Нужно только желание, немного времени и специалисты.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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