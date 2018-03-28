Чому правоохоронці ігнорують безкоштовні поставки електоенергії "ЛНР"?

Главное следственное управление СБУ рассмотрело заявление Луганского энергетического (ЛЭО) объединения о финансировании террористической организации "ЛНР", в результате захвата ее участниками производственных активов ЛЭО, которые находятся на временно оккупированной территории.

Информация, изложенная в заявлении ЛЭО, расследуется СБУ в уголовном производстве по признакам преступлений, предусмотренных статьями "финансирование терроризма и "злоупотребление властью или служебным положением" Уголовного кодекса Украины.

Мы ожидаем, что специализированный правоохранительный орган, обеспечивающий государственную безопасность Украины, расставит все точки над "И", и накажет виновных в безоплатном электроснабжении оккупированных территорий, которое повлекло тяжелейшие последствия для ЛЭО, для прифронтовой Луганской области и Украины.

Финансирование терроризма – на 1,7 млрд грн

Реакция СБУ последовала после того, 1 ноября 2017 года Луганское энергетическое объединение обратилось к руководителям правоохранительных органов Украины с заявлениями о финансировании терроризма и злоупотреблении властью. Пока отреагировала только Служба безопасности Украины, все остальные – отказали.

В заявлениях ЛЭО сообщается, что с помощью безоплатного электроснабжения оккупированной территории Луганской области в период с августа 2016 и фактически до конца апреля 2017 осуществлялось финансирование террористической деятельности "ЛНР" в особо крупном размере - более 260 млн грн ежемесячно, а всего за этот период - на сумму более 1,7 млрд грн.

Мы считаем, что в данных обстоятельствах имеются признаки уголовного преступления. Кроме того, данным уголовным правонарушением Луганскому энергетическому объединению причинен имущественный ущерб в размере более 1,7 млрд грн.

Деньги собрал Курченко?

Напомню, что Украина три года поставляла электроэнергию на неконтролируемую территорию Луганской области. По состоянию на 25 апреля 2017 года, когда эти поставки были прекращены правительством, долг потребителей на территории так называемой "ЛНР" достиг 5 млрд грн.

Из-за боевых действий и отсутствия возможностей управления уровень расчетов потребителей неконтролируемой территории в течение первых двух лет был крайне низким.

С июля 2016 и до прекращения перетока электроэнергии вообще нулевым, так как боевики отобрали у ЛЭО все ресурсы и окончательно исчезли возможности для сбора платежей.

С июля 2016 все активы ЛЭО были отобраны боевиками в пользу предприятия "ТД "Нефтепродукт", которое эксперты связывают с беглым олигархом Сергеем Курченко.

Это предприятие вполне эффективно начало собирать платежи с потребителей, в том числе, и старые долги, получая в этом деле помощь от боевиков.

Сейчас можно говорить о том, что значительная, а может, и большая часть долгов потребителей за электроэнергию, которые формально "числятся" по ЛЭО, уже собраны другим предприятием, которое принадлежит Курченко.

При этом "Нефтепродукт" не оплачивал покупку электроэнергии в украинском ГП "Энергорынок", что составляет львиную долю стоимости киловатта, и, в итоге, получил сверхприбыль.

Все это стало результатом деятельности правительства, в частности, принятия постановления №263 от 7.05.2015, которым Кабмин урегулировал и узаконил поставки электроэнергии на неподконтрольные Украине терриории, при этом обязав Луганское энергетическое объединение осуществлять эти поставки.

Все просьбы и требования от ЛЭО о прекращении поставок электроэнергии были проигнорированы, даже после захвата предприятия боевиками.

Единственное, что сделало правительство в этот период - принято постановление №368 от 25.05.2016, которым заставило граждан контролируемой части Луганской обл. платить за электроэнергию, потребленную в "ЛНР".

Только 25 апреля 2017 правительство прекратило переток электроэнергии на НКТ на основании приказа Минэнерго №440 от 10.07.2015г., хотя должно было это сделать, как минимум в июле-августе 2016 года, когда производственные активы Луганского энергетического объединения были захвачены боевиками.

Искусственный коллапс

Ряд правительственных решений, повлекших убыток для ЛЭО и рост задолженности перед Энергорынком, привел мое предприятие к коллапсу.

Напомню, что с декабря 2016 все средства, которые собирает Луганское энергетическое объединение за потребленную электрическую энергию, перечисляются на погашение долга перед ГП "Энергорынок".

Общая задолженность ЛЭО перед ГП составляет 5,3 млрд грн, и из них почти 5 млрд грн – это задолженность за электрическую энергию, которая была поставлена потребителям на неподконтрольную территорию Луганской области.

Следствием отсутствия средств стал финансовый и хозяйственный кризис в ЛЭО.

Для персонала уже более года установлена трехдневная рабочая неделя, уменьшена зарплата.

С августа 2017 предприятие вынужденно прекратило уплату ЕСВ, что лишило людей стажа, больничных и др. Мизерная зарплата и работа в тяжелых условиях, в том числе, на линии фронта, привели к массовым увольнениям.

Только за последние 14 месяцев уволилось около 600 специалистов. Подавляющее большинство из них уехали в другие регионы страны и за границу: в Польшу, Германию, РФ и даже в оккупированные ОРДЛО.

Из-за отсутствия средств и трехдневной рабочей недели не удалось выполнить работу по подготовке энергосистемы к работе в сложных условиях осенне-зимнего периода 2017/2018.

Из-за отсутствия топлива и ремонтных материалов затруднено выполнение восстановительных работ.

Отсутствием денег объясняется и тот факт, что уже в апреле у большинства технического персонала не будет разрешений на работу из-за отсутствия медицинских осмотров и индивидуальных средств защиты.

Такая же ситуация с автотранспортом и спецмеханизмами: в марте 2018 истекает срок проведения технического контроля, технического диагностирования, частичного технического осмотра у 15 средств специальной техники.

Вследствие всего этого уже вдвое выросли показатели аварийности энергосистемы и время восстановления электроснабжения, что в любой момент может завершиться коллапсом и катастрофой в прифронтовом регионе.

Уязвимость энергосистемы ожидаемо приведет и к росту аварийности летом. А учитывая, что 15 месяцев санкций со стороны НКРЭКУ уже продемонстрировали свою неэффективность (долг ЛЭО перед Энергорынком не уменьшился), то ежесуточные обязательные удержания со счетов предприятия будут применяться неопределенно длительное время.

Это приведет к полной потере квалифицированного персонала, к срыву подготовки к осенне-зимнему периоду 2018/2019 гг. и, как следствие, к катастрофическому уровню изношенности энергетической инфраструктуры.

Ни одна энергосистема не выдержит отсутствии надлежащего технического обслуживания в течение 3 лет - если этим летом из-за отсутствия денег ЛЭО снова не сможет подготовиться к зиме.

Только отмена/смягчение финансовых санкций со стороны НКРЭКУ и снятие ареста со счетов ЛЭО позволит взять ситуацию под контроль.

Вот к чему привели все эти заигрывания с "ЛНР"…