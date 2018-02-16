Криза в зоні АТО, фінансування тероризму та підвищення тарифів — як це пов'язано

Прифронтову Луганську область сколихнули нові протести. Луганські енергетики провели пікетування боржників, написали президенту та готуються знеструмити всіх, хто не платить за електроенергію.

Це — наслідки державного електропостачання та водозабезпечення в "ЛНР". І поки всі українці готуються оплачувати "атракціон небувалої щедрості" у вигляді зростання тарифів, луганські енергетики просто не мають можливості годувати сім’ї, вже протягом року отримуючи вдвічі менше мінімальної зарплатні.

Наразі Луганська область переживає чи не найгірші часи. Окрім бойових дій, що не припиняються з 2014 року, регіон зіткнувся з масштабними соціально-економічними труднощами. Крапку ставить енергетичний колапс, що руйнує всі сфери життєдіяльності.

Дії українського уряду посприяли катастрофі в Луганській області. Рішення щодо затягування розрахунків з підприємствами комунального господарства за постановою №20 від від 11.01.2005, безоплатне електро- та водопостачання до "ЛНР", наслідками яких є підняття тарифів для всіх українців, унеможливлення роботи Луганського енергетичного об’єднання (ЛЕО) призвели до дестабілізації ситуації в прифронтовому регіоні.

Влада — глуха та сліпа?

У листопаді 2017 року в Сєвєродонецьку пройшла об’єднана акція протесту, в якій прийняли участь енергетики, шахтарі, працівники великих промислових об'єктів. Вони протестували проти деградації Луганської області, проти руйнування їх підприємств та погіршення соціально-економічного клімату. Але уряд залишився глухим.

Наприкінці січня майже 2,2 тис. працівників ЛЕО звернулися до президента Петра Порошенка з розпачливим зверненням та проханням допомоги. З 5 по 13 лютого луганські енергетики пікетували своїх найбільших боржників, серед яких — більшість водоканалів області, ТЕЦ, Лисичанська тепломережа, великі хімічні виробництва (Сєвєродонецький "Азот" та Рубіжанський "Краситель").

Борг цих споживачів за електроенергію вже перетнув позначку в 700 млн грн і невпинно зростає. ЛЕО не має іншого виходу, як почати відключати їм електропостачання, незважаючи на наслідки.

Профспілкові комітети енергопостачальних компаній ЛЕО, "Запоріжжяобленерго" та "Черкасиобленерго" публічно звернулись до керівництва країни щодо необхідності термінового розв'язання системної кризи в питанні оплати праці найманих працівників енергопостачальних компаній.

Це – не перші звернення та не останні протести. Безлад та зневіра у владі поширюється і в зоні АТО, і в інших областях. Ситуація втратила керованість та загрожує Україні незворотними наслідками.

Теорія змови

Луганське енергетичне об'єднання — це постачальник-оператор розподільних електричних мереж у Луганській області. Аналогічні підприємства є в кожній області України, їх діяльність регулюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Ситуація склалася таким чином, що споживачі винні мільярди гривень Луганському енергетичному об'єднанню, а ЛЕО, в свою чергу, винне ці мільярди державному підприємству "Енергоринок". Парадокс в тому, що великі борги перед ЛЕО мають саме державні та комунальні підприємства Луганщини, такі, наприклад, як водоканали.

Через борги перед державою ЛЕО в грудні 2016 року було покаране Національною комісією, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг. НКРЕКП відбирає в підприємства всі гроші на користь ДП "Енергоринок".

Але цього державі було мало, тож в лютому 2017 року Державна виконавча служба ще й арештувала рахунки ЛЕО — теж для повернення боргів Енергоринку.

Вирішення проблеми таким шляхом неможливе. Навіть через 15 місяців після початку "знекровлення" Луганського енергетичного об'єднання борг перед ДП "Енергоринок" залишився на тому ж рівні — 5,3 млрд грн. Причина — поганий рівень розрахунків споживачів перед ЛЕО бюджетників, комунальників, великих промислових підприємств на кшталт Сєвєродонецького "Азоту".

Вони споживають в рази більше, ніж оплачують. Водночас їх відключення від електропостачання є неможливим — водоканали забезпечують водопостачання та водовідведення, тепломережі — подачу тепла населенню, бюджетники — роботу державних установ, а великі виробництва не можна знеструмлювати через катастрофічні техногенні та екологічні наслідки.

На додачу — ще й правоохоронці починають переслідувати енергетиків за такі знеструмлення.

Мільярди з кишень українців — для "ЛНР"

Уряд продовжив електропостачання на окуповані території в 2014 році, незважаючи на бойові дії та відсутність розрахунків, потім — офіційно зобов'язав ЛЕО постачати електроенергію до "ЛНР". Проігнорувати такі офіційні накази, розпорядження та постанови Кабміну луганські енергетики не могли.

При цьому уряд весь час відмовляв ЛЕО в проханнях та вимогах припинити таке електропостачання чи хоча б його обмежити, бо споживачі на окупованій території платили максимум 15-20 % від споживання.

У 2016 році після захоплення майна ЛЕО на окупованій території бандитами та після втрати будь-яких важелів для контролю електроенергетичного ринку в "ЛНР", український уряд продовжив постачання електрики до окремих районів Луганської області, наче нічого не сталося.

Мова йде про поставки на 1,7 млрд грн — з липня 2016 до квітня 2017 включно, і цю суму вже не повернути.

Зараз високопосадовці зовсім не хочуть згадувати про борги "ЛНР" та безоплатне постачання ресурсів туди. Всі біди луганських енергетиків, санкції НКРЕКП та арешт рахунків вони пояснюють старими, ще довоєнними боргами, але все тих же комунальників.

Але саме держава дала "карт-бланш" цим комунальникам на створення таких боргів, постанова КМУ №368 від 25.05.2016 — основна причина забирання всіх платежів мешканців контрольованої Луганщини в рахунок боргів окупованої території.

Унаслідок цих численних парадоксів та деструктивний дій уряду Луганщина та Луганське енергетичне об’єднання й опинилися в кризі.

Наслідки для регіону

Господарська криза в ЛЕО ще в лютому 2017 року призвела до переведення підприємства на триденний робочий тиждень та до зменшення зарплат —щонайменше вдвічі. І навіть такі мізерні зарплатні — 1,5-2 тис. грн — дуже проблематично виплачувати.

У підприємства немає можливості сплачувати ЄСВ, що наразі є найбільш болючим для робітників передпенсійного віку. Відсутні кошти для забезпечення працівників спецодягом та індивідуальними засобами захисту.

Медичні заклади відмовляються безкоштовно проводити медичні огляди для персоналу ЛЕО, що загрожує енергетикам неможливістю виходити на роботу. Соцстрах не хоче платити лікарняні…

В результаті ситуації вже звільнилось до 600 чоловік, багато з яких є вузькопрофільними фахівцями. Вони від’їжджають до Росії, Польщі, Німеччини, іноді — в інші регіони України. А переселенці ще й повертаються до "ЛНР", де там пропонують кращі умови, там своє житло, низькі тарифи…

Відсутність коштів для купівлі палива та ремонтних матеріалів призвели до труднощів у відновленні електропостачання та до зриву підготовки воюючої області до осінньо-зимового періоду.

Це загрожує катастрофою на кшталт алчевської в 2006 році, але в масштабі цілої області. На жаль, досі всі звернення луганських енергетиків до влади закінчуються нічим. Ані Президент, ні уряд не звертали уваги на прохання та вимоги припинити безоплатне постачання електроенергії та води в "ЛНР".

ЛЕО не має можливості вести нормальну господарську діяльність — платити зарплатні, ремонтувати електромережі. А страждають від цього прості люди, енергетики, які відновлюють електромережі в зоні АТО під час та після бойових дій.