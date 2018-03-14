Як власнику убезпечити свій бізнес: найважливіший крок

Есть такое жизненное наблюдение — чем тщательнее готовишься к какому-нибудь форс-мажору, тем больше вероятности, что он не наступит.

С одной стороны, жаль, конечно, затраченных усилий, времени и средств, а с другой … на преодоление последствий этого форс-мажора потратили бы больше, плюс еще и нервные потрясения.

В предыдущем материале я рассказал о самой главной опасности, которая существует для бизнесмена, которую он, конечно, понимает, но "все некогда". Как же бизнесмену сделать простые шаги для того, чтобы обезопасить будущее свое, родных и близких, а также будущее своего бизнеса?

Ничего сложного и дорогостоящего не нужно делать. И я не буду призывать бежать, сломя голову, к юристам. На этом этапе только зря потратите деньги и время — пока рано.

Нужен всего лишь чистый лист бумаги, ручка и, самое сложное, — один час свободного времени в комнате, где не потревожат никакие телефоны и мессенджеры.

Итак, чистый лист бумаги вертикально делим на четыре колонки. В первой записываем, какое ценное имущество принадлежит бизнесмену — доли в бизнесе, пакеты акций, права на объекты интеллектуальной собственности, дома, машины и т.д. (условное название – "Что").

В последней колонке напротив каждого объекта ставим имя того, кому бы хотели оставить объект "в случае чего" ("Кому"). Это самая легкая часть нашего задания.

Понятно, что есть люди, у которых перечень имущества не поместится на одном листе даже с двух сторон. Поздравим их с этим, и одновременно заметим — придется чуть больше времени потратить на обеспечение безопасности.

Теперь перейдем к заданию чуть сложнее. Во второй колонке рядом с перечнем объектов против каждого объекта поставим пока приблизительную дату приобретения ("С кем"). И вспомним о том, был ли бизнесмен в этот период в оформленном (или неоформленном) браке и с кем.

Дело в том, что общее правило, которое регулирует этот вопрос, гласит — все имущество, нажитое в конкретном браке, принадлежит обоим супругам в равных частях. Так что по общему правилу, если бизнесмен приобрел в браке, например, десятипроцентный пакет акций какого-нибудь ГОКа, то его жене-домохозяйке принадлежит половина этого пакета.

Да, есть много нюансов: на какие деньги приобретались, здесь не место объяснять, но эти нюансы уже нужно доказывать. Доказывать документально. А если документов нет либо, они будут опротестованы то… поздравим домохозяйку.

И еще чуть-чуть усложним задачу. Бизнесмен в первом браке учредил стартап, во-втором браке его стоимость утроилась, а в третьем — удесятерилась. Вот каждая бывшая жена попытается доказать, что ей принадлежит половина от приращенного капитала во время ее пребывания в браке.

Иногда в судах такие подсчеты занимают месяцы, проводятся специальные дорогостоящие экспертизы.

Ну и самое сложное. Третья колонка ("Как"). Здесь нужно пока схематически отобразить, а как документально оформлено право собственности на каждый объект: свидетельство о праве собственности на дом, выписка депозитарного учреждения о праве собственности на пакет акций, и т.д.

Увы, жизнь наша так проходит в таком темпе, что если вы являетесь собственником хотя бы двух квартир, то уверен почти на сто процентов: минимум по одному объекту документы не в порядке.

А если это доли в нескольких бизнесах, то часть из них вообще еще не оформлена, а часть записана на … "хороших людей". И формально наш бизнесмен там никто. А уж если часть активов зарегистрированы на зарубежные структуры, то как минимум оригиналы документов хранятся в месте, о котором еще нужно вспомнить.

Но вот наконец час прошел. Схема изложена. Что мы видим? Первое: много объектов еще "недооформлено". Да, "нужно бы оформить, ведь время еще есть…". Но мы предполагаем, что оно есть, а небеса располагают.

Второе: наши желания по поводу того, кому какой объект достанется, не всегда соответствуют общим нормам законодательства. Например, если не предпринять специальных мер, то детям от разных браков достанется не каждому по конкретному объекту, а "счастливая" возможность всем вместе поучаствовать в дележке всего.

Дело это выглядит красиво только в голливудских фильмах. В реальности — годы склок, обвинений и дорогостоящих судебных процессов.

И третье, о чем говорил в уже упоминавшемся первом материале. Большая часть будущих наследников и не подозревает о сущности тех или иных бизнесов. Большая часть менеджмента ваших бизнес-структур и ваших партнеров также не подозревает о том, как они будут сосуществовать с вашими наследниками.

И еще чуть-чуть "сгущу краски". Вы уже из материалов прессы знаете, что по наследству передаются не только активы, но и … обязательства. Так что вступивший в наследство человек одновременно получает и долги по кредитам и личным поручительствам.

Сейчас как раз разгар интересных процессов — дом в Конче-Заспе получили, уже перестроили и отремонтировали, а тут банк требует вернуть кредит, который взял бизнесмен, оставивший наследство. А ведь можно, можно было составить абсолютно легальную схему, по которой наследник не отвечал бы именно по этому кредиту. Но поздно.

Все, с негативом покончено. Если час времени в плотном графике нашелся, и список составлен, пусть и не полностью, поверьте, это свидетельствует о том, что почти половина дела сделана.

Но я был бы очень неправ, если бы сказал, что этим списком исчерпывается перечень необходимых документов. Нужно еще несколько. Об одном из них — брачном контракте — в следующем материале.

Поверьте пока на слово — хороший брачный контракт для украинского бизнесмена куда важнее, чем десяток выгодных бизнес-контрактов.