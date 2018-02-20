Як власнику убезпечити свій бізнес

Я более двадцати пяти лет работаю юристом в бизнесе, и все это время мои клиенты жаловались на одно и то же.

Государство не дает работать: законы ужасные, налоговая свирепствует, валютный контроль.

Все силы моих клиентов были направлены на "заработал-приумножил-отбился-спрятал". Причем спрятал так, чтобы никто не нашел.

Однако, как сказал поэт, "годы промчались, седыми нас делая". Сейчас все эти люди — возмужавшие отцы семейств с подросшими детьми. Увы, описанная выше борьба отнюдь не укрепила их здоровье.

Вопрос о том, кто завтра или послезавтра продолжит руководить и приумножать, стоит уже сегодня. Здесь три чудовищных по своей простоте составляющие этого вопроса. Знают ли они, чем им придется управлять? Смогут ли они этим управлять? И самый коварный — смогут ли они вступить в это управление?

За последние три-четыре года несколько однотипных случаев стали широко известны в узких кругах. Бизнесмен неожиданно отходит от управления и владения бизнесом — арест, болезнь, кончина. У него в анамнезе несколько бывших семей, одна нынешняя, партнеры и менеджмент.

После того, как у домашних заканчиваются наличные деньги, они начинают взывать к партнерам: "Что нам причитается?". Партнеры и менеджмент поступают "по-братски". В отдельных случаях предоставляют семье долю либо сумму.

Однако очень часто их разговор таков: "Господин Х действительно нам помогал в бизнесе, но он не является учредителем. У нас учредитель — кипрская (британская, голландская) компания, которая, в свою очередь, учреждена…".

Иногда по этому поводу начинаются суды, которые идут долго, стоят дорого, а откуда на них возьмутся деньги? Даже если кто-то побеждает, ему достаются компании-пустышки. Активы давно выведены. Начинается следующий этап — судебная борьба за возврат выведенного.

За последние годы я вывел для себя формулу среднестатистического бизнесмена. Бизнес-структура — это конгломерат фирм. Многие из них открыты в иностранных юрисдикциях, исчерпывающей информацией о них обладает только собственник, члены семьи зачастую вообще ни о чем не знают, вопросы наследования и управления не продумывались и, конечно, не оформлялись.

Существует набор мифов: "наследники автоматически станут участниками всех моих структур", "если что — зарубежные адвокаты и номинальные директора тут же кинутся разыскивать наследников и на подушечке принесут им ключи от всех активов". Все это не совсем так, вернее, совсем не так.

В других странах, даже тех, которые пришли в рыночную экономику одновременно с нами, эти вопросы не являются какой-либо проблемой. Схемы "бизнес — семья — дети — доверенные лица" давно отработаны.

Во многих юридических фирмах существуют отдельные практики — практики частных клиентов, которые решают вопросы спокойствия бизнесмена и его близких. У нас не так. Занимаясь этой практикой, видел только единичные случаи подготовки бизнесмена к возможному отходу от дел. Подавляющее большинство почему-то думает, что все это можно "порешать быстро и когда-нибудь".

Закономерный итог: большинство случаев, когда бизнесмен внезапно временно или навсегда отходит от дел, заканчивается тем, что большая часть имущества отходит наиболее ловким партнерам или зарубежным консультантам.

Эта проблема пострашнее борьбы с налоговой. Там борешься за часть бизнеса, и есть большие шансы на успех. Итоги же борьбы немолодых людей со временем и неопределенностью, извините за каламбур, предопределены. Все или почти все, что создал бизнесмен, достается чужим людям. Между тем, вопрос решается относительно просто. Нужно только желание, немного времени и специалисты.