Дебют FIBO SCHOOL

У свої 22 роки вона здобула освіту в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, відкрила власну справу і перемогла у номінації "Дебютантка" у другому сезоні програми "Відважна". Утім, це лише початок.

Ольга Об’єдкова родом із Павлограда, що на Дніпропетровщині, однак уже майже 6 років проживає в Києві.

Любов до точних наук, одна з яких – математика, в учасниці зародилась ще в юності. Саме з цим захопленням Ольга вирішила пов’язати своє життя.

Ольга Об'єдкова, власниця FIBO SCHOOL "Я вирішила, що хочу бути педагогом. Чому? Бо дуже сильно люблю дітей. Я хотіла викладати саме математику, тому що це – точна наука, яка дає можливості для розвитку в будь-якій сфері", – пояснює своє рішення Ольга і додає, що починала з репетиторства.

У 2022 році, на початку повномасштабної війни, Ольга разом з партнером Євгеном наважилися відкрити онлайн-школу Wisdom&Knowledge (з англ. – мудрість і знання).

Спочатку уроки проводили виключно на благодійних засадах. Враховуючи, що війна продовжила дистанційний формат навчання в школах, який виник ще під час пандемії коронавірусу, охочих долучитися було багато – у певний момент кількість учнів сягнула тисячі осіб.

Невдовзі благодійна ініціатива переросла у бізнес – приватну онлайн-школу з математики. Згодом змінилася і назва. Тепер дітище Ольги називається FIBO SCHOOL.

"FIBO SCHOOL, тому що ми за практичні знання. Одним із прикладів застосування математики в житті є числа Фібоначчі, тож ми вирішили на честь нього назвати школу", – пояснює Ольга Об’єдкова.

Усвідомлення, що бізнес та його місія мають працювати в синергії призвели до росту, якому, зокрема, посприяла й участь у другому сезоні жіночого акселератора "Відважна".

Ольга згадує, що долучилася випадково – в останні дні подачі заявок.

"Я побачила оголошення і вирішила, що варто спробувати, мені було цікаво. На той момент усвідомлювала, що я класний вчитель, але як бізнесмен – не дуже. Було багато сфер, знання з яких я хотіла вдосконалити, щоб масштабуватися і розвиватися. Я подала заявку, пройшла і була дуже рада цьому", – ділиться Ольга.

З травня і протягом чотирьох місяців кожного дня команда проводила за аналізом ринку, модулями, презентацією і виконанням домашніх завдань, опрацьовуючи лекції менторів.

"Ми вкладали дуже багато зусиль. Мабуть, найважливішим для нас був модуль з фінансів, про системний сервіс – як вибудовувати роботу з клієнтами.

‍

А одним із найцінніших – нетворкінг – спілкування з натхненними й вмотивованими жінками, які створюють дуже круті та потужні бізнеси. Ці знайомства ми підтримуємо до сьогодні. Ми за співпрацю та партнерство з іншими", – наголошує Ольга.

Оскільки FIBO SCHOOL – її дебютний проєкт, різноманітні бенефіти від організаторів та партнерів акселератора стали у пригоді. Передусім йдеться про допомогу у створенні й веденні ФОП, а також можливість безоплатного користування ПРРО – цифровим аналогом касових апаратів – протягом 3-х місяців.

"А ще нас навчали залучати штучний інтелект, адже наш бізнес побудований на диджиталізації. Також використовуємо технології, які впроваджує Дія", – каже підприємиця.

Наразі команда працює над онлайн-платформою, функціонал якої за допомогою штучного інтелекту дозволить персоналізувати необхідну для дитини інформацію, аби допомогти їй зорієнтуватися і визначити, який курс або тестування пройти наступним.

Плідна праця протягом кількох місяців показала результат – Ольга стала переможницею другого сезону програми "Відважна" у номінації "Дебютантка" та отримала грант для масштабування бізнесу.

Як говорить сама Ольга, унікальність її дітища в тому, що FIBO SCHOOL відходить від класичних методів навчання, а використовує, зокрема, гейміфікацію – ігрові практики – під час викладання. Спектр предметів також не зовсім класичний, адже крім математики дітей ще вчать фінансової грамотності, бізнес-плануванню та логіці.

Якщо раніше цільовою аудиторією школи були виключно учні, то тепер до занять можуть долучатися і студенти перших курсів.

За словами Ольги, грантові кошти підуть на створення вже згаданої освітньої онлайн-платформи, завдяки якій більше українців зможуть здобувати якісні знання. Зокрема і діти з інвалідністю.

Це важлива соціальна місія як Ольги, так і її команди.

Ольга Об'єдкова, власниця FIBO SCHOOL "Фінансування, яке нам дають, ми хочемо використати на розвиток освітнього простору в Україні. Це буде повноцінна платформа, зокрема, з іграми, особистими кабінетами, де буде озвучка для дітей, які, наприклад, мають порушення зору.

‍

Для дітей з розладами аутистичного спектру, яким важко орієнтуватися в просторі, будуть зроблені певні піктограми, аби покращити їм навчання. Цього досвіду ми також набралися під час навчання на акселераторі", – говорить Ольга.

Освітня платформа – не кінцева мета. У FIBO SCHOOL хочуть запровадити власні освітні івенти, що допоможуть створити ком’юніті вмотивованих учнів, відкритих до нових знань і знайомств, які мають власні унікальні ідеї та готові їх втілювати задля розбудови кращої України.

"Я бачу дуже великий потенціал саме в цій сфері. І тому для нас було важливо працювати (в межах акселератора «Відважна 2. Масштабування та діджиталізація» – ред.), аби всі знання, які нам надавали, реалізувати у нашому проєкті", – каже Ольга.

Вона також додає: щойно всі процеси буде налагоджено, команда має намір зробити систему франчайзингу, яка дозволить залучити більше вчителів. В амбітних планах – вийти на міжнародний ринок.