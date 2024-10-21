"Зрости втричі за період війни": три історії успіху українських жінок-підприємиць

"Зрости втричі за період війни":
три історії успіху українських підприємиць

Спецпроєкт

“Зрости втричі за період війни”:
три історії успіху українських жінок-підприємиць

7 жовтня 2024
За підтримки Visa
21 жовтня 2024
Понад 59% нових ФОП в Україні у 2024 році зареєстрували жінки. На тлі повномасштабної війни цей показник продовжує зростати.
Підприємництво – це завжди про вибір, обов’язок, вміння брати на себе відповідальність, розвиток і швидку адаптивність до мінливих подій, настроїв і потреб суспільства. На цьому шляху підтримка, менторство та навчання мають важливе значення.
З 2023 року в Україні в межах глобальної ініціативи компанії Visa – She’s Next проводиться візійний жіночий акселератор "Відважна" для українських підприємиць, які заснували мікро- чи малий бізнес, або мріють започаткувати власну справу. Цього року відбувся вже другий сезон "Відважна 2. Масштабування та діджиталізація", в якому взяли участь понад 4 тисячі бізнес-леді. Загальний грантовий фонд програми склав 5,2 млн грн. За результатами навчання, 40 учасниць залучили по 100 000 гривень на реалізацію своїх підприємницьких цілей. А три переможниці програми додатково отримали ще по 400 000 гривень.
"Економічна правда" розповідає історії підприємництва жінок, які стали переможницями у категоріях "Дебютантка", "Візіонерка" та "Безбар’єрний бізнес-проєкт".
Новий сезон візійного жіночого акселератора "Відважна 2. Масштабування та діджиталізація" впроваджує мережа центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес за сприяння Міністерства цифрової трансформації України, Офісу з розвитку підприємництва та експорту й за підтримки проєкту Агентства США з міжнародного розвитку USAID "Зміцнення громадської довіри (UCBI)", глобальної ініціативи She’s Next Empowered by Visa.
Додаткові бізнес-пропозиції, що допомогли учасницям акселератора диджиталізувати підприємства, надали партнери Visa: monobank, Укрпошта, Checkbox, Shop-Express.

Дебют FIBO SCHOOL

У свої 22 роки вона здобула освіту в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, відкрила власну справу і перемогла у номінації "Дебютантка" у другому сезоні програми "Відважна". Утім, це лише початок.
Ольга Об’єдкова родом із Павлограда, що на Дніпропетровщині, однак уже майже 6 років проживає в Києві.
Любов до точних наук, одна з яких – математика, в учасниці зародилась ще в юності. Саме з цим захопленням Ольга вирішила пов’язати своє життя.
Ольга Об'єдкова, власниця FIBO SCHOOL
"Я вирішила, що хочу бути педагогом. Чому? Бо дуже сильно люблю дітей. Я хотіла викладати саме математику, тому що це – точна наука, яка дає можливості для розвитку в будь-якій сфері", – пояснює своє рішення Ольга і додає, що починала з репетиторства. 
У 2022 році, на початку повномасштабної війни, Ольга разом з партнером Євгеном наважилися відкрити онлайн-школу Wisdom&Knowledge (з англ. – мудрість і знання). 
Спочатку уроки проводили виключно на благодійних засадах. Враховуючи, що війна продовжила дистанційний формат навчання в школах, який виник ще під час пандемії коронавірусу, охочих долучитися було багато – у певний момент кількість учнів сягнула тисячі осіб. 
Невдовзі благодійна ініціатива переросла у бізнес – приватну онлайн-школу з математики. Згодом змінилася і назва. Тепер дітище Ольги називається FIBO SCHOOL. 
"FIBO SCHOOL, тому що ми за практичні знання. Одним із прикладів застосування математики в житті є числа Фібоначчі, тож ми вирішили на честь нього назвати школу", – пояснює Ольга Об’єдкова.
Усвідомлення, що бізнес та його місія мають працювати в синергії призвели до росту, якому, зокрема, посприяла й участь у другому сезоні жіночого акселератора "Відважна".
Ольга згадує, що долучилася випадково – в останні дні подачі заявок.
"Я побачила оголошення і вирішила, що варто спробувати, мені було цікаво. На той момент усвідомлювала, що я класний вчитель, але як бізнесмен – не дуже. Було багато сфер, знання з яких я хотіла вдосконалити, щоб масштабуватися і розвиватися. Я подала заявку, пройшла і була дуже рада цьому", – ділиться Ольга. 
З травня і протягом чотирьох місяців кожного дня команда проводила за аналізом ринку, модулями, презентацією і виконанням домашніх завдань, опрацьовуючи лекції менторів. 
"Ми вкладали дуже багато зусиль. Мабуть, найважливішим для нас був модуль з фінансів, про системний сервіс – як вибудовувати роботу з клієнтами. 

А одним із найцінніших – нетворкінг – спілкування з натхненними й вмотивованими жінками, які створюють дуже круті та потужні бізнеси. Ці знайомства ми підтримуємо до сьогодні. Ми за співпрацю та партнерство з іншими", – наголошує Ольга. 
Оскільки FIBO SCHOOL – її дебютний проєкт, різноманітні бенефіти від організаторів та партнерів акселератора стали у пригоді. Передусім йдеться про допомогу у створенні й веденні ФОП, а також можливість безоплатного користування ПРРО – цифровим аналогом касових апаратів – протягом 3-х місяців. 
"А ще нас навчали залучати штучний інтелект, адже наш бізнес побудований на диджиталізації. Також використовуємо технології, які впроваджує Дія", – каже підприємиця.
Наразі команда працює над онлайн-платформою, функціонал якої за допомогою штучного інтелекту дозволить персоналізувати необхідну для дитини інформацію, аби допомогти їй зорієнтуватися і визначити, який курс або тестування пройти наступним. 
Плідна праця протягом кількох місяців показала результат – Ольга стала переможницею другого сезону програми "Відважна" у номінації "Дебютантка" та отримала грант для масштабування бізнесу.
Як говорить сама Ольга, унікальність її дітища в тому, що FIBO SCHOOL відходить від класичних методів навчання, а використовує, зокрема, гейміфікацію – ігрові практики – під час викладання. Спектр предметів також не зовсім класичний, адже крім математики дітей ще вчать фінансової грамотності, бізнес-плануванню та логіці. 
Якщо раніше цільовою аудиторією школи були виключно учні, то тепер до занять можуть долучатися і студенти перших курсів.
За словами Ольги, грантові кошти підуть на створення вже згаданої освітньої онлайн-платформи, завдяки якій більше українців зможуть здобувати якісні знання. Зокрема і діти з інвалідністю.
Це важлива соціальна місія як Ольги, так і її команди.
Ольга Об'єдкова, власниця FIBO SCHOOL
"Фінансування, яке нам дають, ми хочемо використати на розвиток освітнього простору в Україні. Це буде повноцінна платформа, зокрема, з іграми, особистими кабінетами, де буде озвучка для дітей, які, наприклад, мають порушення зору.

Для дітей з розладами аутистичного спектру, яким важко орієнтуватися в просторі, будуть зроблені певні піктограми, аби покращити їм навчання. Цього досвіду ми також набралися під час навчання на акселераторі", – говорить Ольга. 
Освітня платформа – не кінцева мета. У FIBO SCHOOL хочуть запровадити власні освітні івенти, що допоможуть створити ком’юніті вмотивованих учнів, відкритих до нових знань і знайомств, які мають власні унікальні ідеї та готові їх втілювати задля розбудови кращої України.
"Я бачу дуже великий потенціал саме в цій сфері. І тому для нас було важливо працювати (в межах акселератора «Відважна 2. Масштабування та діджиталізація» – ред.), аби всі знання, які нам надавали, реалізувати у нашому проєкті", – каже Ольга.
Вона також додає: щойно всі процеси буде налагоджено, команда має намір зробити систему франчайзингу, яка дозволить залучити більше вчителів. В амбітних планах – вийти на міжнародний ринок.

Візіонери: RNB studio

Тоня Борисюк – професійна київська режисерка, яка 17 років свого життя присвятила кіноіндустрії.
У її творчому доробку понад 700 рекламних роликів, серед яких 100 – відзняті на міжнародний ринок. 
“Знімала з режисерами, операторами, художниками з усього світу”, – говорить Антоніна. 
За 4 місяці до повномасштабного вторгнення жінка вирішила відкрити власну інтер’єрну кіностудію – RNB studio. Проаналізувавши ринок і конкурентів, яких на той момент було лише двоє, Тоня зрозуміла, що її проєкт концептуально сильніший, тому не вагалася. 
Тоня Борисюк, засновниця інтер'єрної кіностудії RNB Studio
"Ми відкривалися конкретно під кіновиробництво – для зйомок серіалів, кіно і реклами. Тоді у нас ще не проводилися фотозйомки, й ми не здавали локацію погодинно – можна було орендувати зал лише позмінно. Уже у перші місяці роботи у нас був солд-аут", – пригадує Тоня і додає, що до війни у студії встигли зняти міжнародні ролики для Disney Home та LG Canada. 
Коли почалася повномасштабна війна, все кардинально змінилося – ринок, під який відкривалася студія, на довгий час просто "завмер", тож протягом року мало що знімали. Утримати бізнес на плаву було важко, тому довелося бути "гнучкими", говорить Антоніна. 
“Ми диверсифікували свою цільову аудиторію і почали працювати як фотостудія. Завдяки цьому вдалося не лише втримати бізнес, але і зрости утричі за період війни”, – каже Антоніна Борисюк.
Наразі цільова аудиторія "Лівобережного Голлівуду" – так Тоня назвала студію – продакшн-компанії, телеканали, фотографи, власники українських брендів одягу, посуду тощо, а також – відомі українські виконавці.
Мотивацію долучитися до навчання на акселераторі підприємиця пояснила тим, що їй бракувало навичок управління бізнесом і систематизації процесів.
"Я – творча людина, яка втілила свою мрію в життя. Коли студія почала рости, клієнтів, залів і співробітників стало більше, а навичок управління бізнесом насправді не було. Тож я пішла на новий сезон візійного жіночого акселератора «Відважна 2. Масштабування та діджиталізація» із цим запитом", – говорить Антоніна. 
За її словами, під час участі в бізнес-акселераторі вона зрозуміла, що таке фінансова та управлінська звітність, для чого потрібна і як її вести.
Також у підприємиці був запит на диджиталізацію бізнесу, тож невдовзі після початку навчання в RNB studio запровадили CRM-систему і систему онлайн-запису. Це допомогло не лише оптимізувати час персоналу, але й збільшило кількість клієнтів.
"Відколи ми запустили CRM-систему і систему онлайн-запису, відбулося зростання приблизно на 20%. Я ніколи не думала, що людина о другій годині ночі буде бронювати зал під фотосесію, але досить часто це роблять саме вночі, адже тепер ця опція доступна онлайн. Забронював у будь-який час, оплатив, отримав підтвердження – і все. Це також стало нашою конкурентною перевагою", – говорить Тоня. 
Світлана Чирва, регіональна менеджерка Visa в Україні та Молдові, а також членкиня журі другого сезону жіночого акселератора "Відважна" наголошує, що саме цифрові платежі – ключовий інструмент диджиталізації для сучасних підприємців. Це спрощує управління фінансами, дозволяючи підприємцям краще контролювати грошові потоки та економити час на ручному веденні звітності.
Світлана Чирва, віцепрезидентка, регіональна менеджерка Visa в Україні та Молдові
"Цифрові платежі дозволяють підприємцям не тільки підвищити комфорт здійснення оплат у своїй фізичній торговій точці, а й розширити клієнтську базу, продаючи товари в інтернеті й приймаючи платежі з різних куточків країни або світу", – наголошує Світлана Чирва. 
За словами Антоніни Борисюк, унікальність RNB Studio для української кіноіндустрії в тому, що це – інноваційний проєкт, який пропонує можливості для адаптації студії під специфічні завдання клієнтів. У кожному залі-конструкторі можна перефарбувати стіни у будь-який колір, змінити інтер’єр тощо. 
Грант, отриманий за перемогу в номінації "Візіонерка", Тоня інвестує в нове інноваційне освітлювальне обладнання з системою бездротового керування Aputure.
Тоня Борисюк, засновниця інтер'єрної кіностудії RNB Studio
"Це теж частина диджиталізації, тому що в одному із залів ми зробимо завіс по світлу, яким можна буде керувати з планшета. Це інноваційна технологія, і такого у Києві ще ніхто не робив", – зауважує підприємиця.
Водночас, за її словами, найбільше враження в межах акселератора на неї справила лекція консультантки з питань безбарʼєрності та доступності Superhumans Center Уляни Пчолкіної, адже питання інклюзивності й створення безбар’єрного простору є надзвичайно актуальним в Україні.
Вона зауважує: багато людей навіть не знають, яку термінологію використовувати щодо людей з інвалідністю, а підприємці – одні із перших, хто має створювати середовища, доступні для всіх. Тому Тоня включила безбар’єрність, як одну з основних стратегій розвитку своєї студії на наступні три роки.
Коментуючи стратегію розвитку студії та плани на наступні 5 років, Антоніна натхненно заявляє:
"Я бачу це українським Голлівудом, куди приїжджають знімати міжнародні проєкти. Це буде студія з 23 інтер’єрними залами. І на базі цієї студії буде відкрита кіношкола для передачі як мого практичного досвіду, так і моїх колег молодим українським кінематографістам".

Безбар’єрність VETERANOCOFFEE KYIV

Нині відому мережу кав’ярень VETERANOCOFFEE KYIV Світлана Шевченко разом із чоловіком заснували ще у серпні 2016 року. Все починалося з маленького МАФу. Каже, сталося це "абсолютно випадково". На той час її чоловік Володимир лише нещодавно демобілізувався.
Це було способом не просто започаткувати бізнес, а й допомогти чоловіку знайти себе в тилу після повернення з війни. Наразі у VETERANOCOFFEE KYIV 7 локацій: 5 кав’ярень і два великих заклади, де є кухня і бар.
Світлана Шевченко, засновниця VETERANOCOFFEE KYIV
"Кавовий бізнес – суто випадковість, навмання. До того часу ми просто любили пити каву. Якось чоловік мені зателефонував (а я тоді вперше вивезла дітей на відпочинок) і каже: «Як ти дивишся на те, щоб відкрити маленьку кав’ярню, МАФ?». Я стрибала від радості, тому що для мене було важливо, аби він відчув, що тут, на мирній землі, він так само потрібний і важливий, як і на війні", – ділиться Світлана.
Її особиста та місія бізнесу за роки існування VETERANOCOFFEE KYIV дещо видозмінилася і глобалізувалася. Спершу вона полягала в тому, щоб допомагати іншим ветеранам: показувати, що вони можуть робити важливі й корисні справи після повернення з фронту. Раніше у VETERANOCOFFEE KYIV працювало чимало ветеранів, говорить співзасновниця. 
Однак все змінилося на початку 2022-го. Чоловік Світлани знову повернувся на фронт, а за ним – більшість співробітників. 
Світлана ж взяла на себе відповідальність за бізнес та команду. Зізнається – це було непросто. 
"Чоловік пішов на війну, і у мене навіть температура піднімалась – настільки важко було брати все на себе. Пройшов майже рік, поки я звикла і почала підходити до будь-якого питання з холодним розумом", – зізнається Світлана.
Згодом дізналася про можливість піти навчатися у другому сезоні програми "Відважна".
"Моєю метою було отримати знання, яких не вистачало, але так трапилося, що вже після першого заняття, де я почула, що «мріяти треба масштабніше», протягом наступних кількох днів мені зателефонувала менеджерка «Нової пошти» і сказала, що вони хочуть відкривати перше вантажне інклюзивне відділення. Вони хотіли відкрити кав’ярню на тій локації й запропонували нам", – розповідає Світлана і додає, що можливість масштабуватися і розвивати безбар’єрний бізнес її захопила. 
Вже в липні 2024 року – раніше, ніж закінчилося навчання Світлани – "Нова пошта" відкрила перше інклюзивне відділення в Україні, а в ньому відкрилась кав’ярня VETERANOCOFFEE KYIV. 
На той час кав’ярня пройшла необхідні перевірки й всюди отримала "плюсики", каже Світлана. Однак це було до того, як запросили військових з інвалідністю, аби й вони оцінили, наскільки VETERANOCOFFEE KYIV безбар’єрний та інклюзивний. Після цього довелося дещо підкоригувати, зізнається Світлана. 
"Наприклад, шрифт Брайля. Всі кажуть, що він має бути, але ніхто не розуміє, що люди, які зараз втрачають зір, все життя бачили. 90% з них не вміють користуватися шрифтом Брайля. Тому важливо навчити свою команду спілкуванню з ними", – розповідає підприємиця. 
Дещо пізніше, за результатом акселератора "Відважна 2. Масштабування та діджиталізація", VETERANOCOFFEE KYIV став переможцем у спеціальній номінації "Безбарʼєрний бізнес-проєкт".
Тепер, зокрема й завдяки навчанню, у команди змінилися і місія, і візія, говорить Світлана. Вона полягає у тому, аби допомагати людям з інвалідністю, зокрема тим, хто постраждав від війни, інтегруватися в суспільство і відчувати себе повноцінними членами спільноти.
"Для цього потрібно змінюватися і внутрішньо і зовнішньо, навчатися взаємодіяти з цими людьми. Тому зараз ми налаштовані на масштабування цього напряму", – говорить співзасновниця мережі кав’ярень. 
Співпрацю з "Новою поштою" продовжать розвивати, тож згодом і в інших відділеннях можуть з’являться кав’ярні VETERANOCOFFEE KYIV. Йдеться виключно про інклюзивні локації – це принципова позиція команди.
"Від своїх цілей ми не відмовимося", – наголошує Світлана, маючи на увазі масштабування у напряму безбар’єрності.
Наступна інклюзивна локація у відділенні "Нової пошти" з’явиться, зокрема, завдяки грантовим коштам, отриманим в межах другого сезону жіночого акселератора "Відважна".
У найближчому майбутньому VETERANOCOFFEE KYIV хочуть відкритися і на лівому березі Києва. Однак це не найамбітніші плани Світлани Шевченко. Її велика мета – відкрити повноцінну обсмажувальну станцію та навчальний центр як для команди, так і для ветеранів.
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