"Відважна": Мінцифра запускає бізнес-акселератор для жінок-підприємниць

В Україні запускають акселераційну програму "Відважна" для українок, які заснували мікро- чи малий бізнес, або мріють стартувати власну справу.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Підприємиці зможуть обрати зручний для себе спосіб участі: онлайн чи офлайн. Програма передбачає 12 навчальних модулів. Серійні воркшопи для учасниць підготували представники Visa, Silpo, Multiplex, 1991 Accelerator, Grape, Board, Klopotenko, засновниці українських брендів GASANOVA, Cover та інших.

Спікери розкажуть, як аналізувати цільові аудиторії, правильно сформувати ціну на продукт, системно будувати сервіс, надійні партнерства та загалом – масштабуватися. До участі запрошуються як початківці, так і ті, хто вже керує власним малим чи середнім бізнесом.

Онлайн формат передбачає участь 5 тисяч жінок незалежно від локації, досвіду чи етапу розвитку бізнесу. Щоб долучитися до програми достатньо заповнити реєстраційну форму на сайті.

Офлайн формат передбачає попередній конкурсний відбір на основі заповнених реєстраційних форм (детальні правила для участі доступні на сайті). Навчання проходитиме в малих групах (8-16 людей) на базі 10 центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес і включатиме в себе офлайн-сесії з експертами та менторами, практичні семінари та домашню роботу.

В межах програми учасниці зможуть запітчити свій проєкт журі. За результатами проходження офлайн-програми буде сформовано рейтинг учасниць. 10 учасниць зможуть представити свої проєкти журі. Ще дві компанії будуть обрані серед тих, хто пройшов онлайн-навчання. Для цього потрібно надіслати мотиваційний лист та розроблений бізнес-план після завершення останнього модулю програми.

Крім того, два найкращі проєкти у номінаціях "Дебютантка" та "Візіонерка" отримають по $5000 цільової фінансової допомоги в рамках програми She’s Next Empowered by Visa для впровадження бізнес-ініціатив.

Програма буде актуальною жінкам, які:

Нещодавно стартували свій мікро- чи малий бізнес, мають стартап з наявним прототипом продукту або послуги.

Очолюють мікро- чи малий бізнес, мають бізнес-план, але шукають можливості для зростання, експорту, виходу у нові сегменти.

Хочуть створити бізнес, мають ідею, але не знають, із чого почати.

Навчаються в університеті та/або представляють жіночу студентську команду, з якою готові працювати над розвитком бізнес-ідеї.

Реєстрація на програму за посиланням: https://www.vidvazhna.com.ua

Програма розрахована на три місяці: від березня до червня 2023 року. Дедлайн подачі заявок на участь 10 березня. Результати обробки заявок: 13 березня. Старт та тривалість навчальної програми: березень-червень 2023 року. Відбір та презентація проєктів перед журі: 16 червня

Програма запущена мережею центрів Дія.Бізнес за підтримки Міністерства цифрової трансформації і Офісу з розвитку підприємництва та експорту за сприяння глобальної ініціативи She’s Next Empowered by Visa.





