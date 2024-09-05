Від банкінгу до страхування: які послуги в Україні можна отримати, не виходячи з дому

У цій категорії для українців так само є безліч послуг – починаючи від наявності цифрового посвідчення водія до переоформлення авто
. Оформити обов’язкове страхування – автоцивілку – також можна онлайн на сайті чи у застосунку страхової компанії. Те саме стосується і КАСКО.
"Автомобільні види страхування зручніше мати в одній компанії, бо у разі страхового випадку вас буде обслуговувати одна компанія, що асистує. Інакше вам доведеться дзвонити у два кол-центри, щоб повідомити про подію, надавати дві заяви та два пакети документів на виплату – по одному в кожну страхову компанію"
, – пояснюють у Colonnade Ukraine
.
Окрім цього, у страховій зазначили, що чим більше послуг використовує клієнт, тим кращий страховий тариф він може отримати.
"Тож, купуючи декілька продуктів у страхової компанії, клієнт може розраховувати на більш вигідні умови та менші ціни", – додають у Colonnade Ukraine.
У компанії підмітили цікавий факт, що поліс КАСКО онлайн частіше оформлюють громадяни, які народились між 1990 та 2000-ми роками. Хоча серед їхніх клієнтів є водії різного віку – від тих, кому щойно виповнився 21 рік, до людей з понад 50-річним стажем кермування.
Під час повномасштабної війни також стало поширеним страхування від воєнних ризиків. Спираючись на власний досвід надання такої послуги, фахівці компанії Colonnade Ukraine кажуть, що на воєнні ризики припадає близько 5% від всіх страхових випадків.
"Наприклад, під час обстрілу «Охматдиту» постраждало авто нашого клієнта. Шкода автомобілю була оцінена у 450 000 гривень. Клієнт отримав виплату протягом трьох днів після подачі пакету необхідних документів", – розповіли у страховій.
Не менш актуальними є диджитальні послуги громадського транспорту. Зокрема купівля електронного квитка чи проїзної картки, оформлення проїзних документів, купівля квитків на потяг чи автобус, виклик таксі тощо. Можливість придбати чи обміняти квитки онлайн значно полегшує подорожі, економить час і зменшує напругу через страх їх загубити. А виклик таксі за допомогою застосунку спрощує процес пояснення потрібного місця призначення.