Від банкінгу до страхування: які послуги в Україні можна отримати, не виходячи з дому

За підтримки "Colonnade Ukraine"
05 вересня 2024
Україна впевнено рухається до статусу однієї з найбільш диджиталізованих країн світу, активно впроваджуючи цифрові технології в усі сфери життя.
Завдяки інноваційним рішенням та розвитку IT-інфраструктури, українці отримали можливість користуватися широким спектром державних і приватних послуг, не виходячи з дому. Від оформлення документів до отримання страхових полісів – тепер усе це можна зробити онлайн, зручно та безпечно.
Тож, які послуги в Україні можна отримати, не виходячи з дому, та наскільки українці довіряють компаніям, які працюють онлайн, читайте в матеріалі.

Які послуги можна отримати, не виходячи з дому

Серед електронних послуг для українців доступні безліч сервісів – від державних до приватних. Важливо, що ці послуги допомагають закривати щоденні базові потреби.
Ці потреби умовно можна розділити за такими категоріями:
держпослуги
медицина/здоров’я та страхування
транспорт/пересування
дозвілля
освіта та робота
банкінг

Державні послуги

Портал державних послуг "Дія" запустили ще на початку 2020 року. Станом на січень 2024 застосунком і порталом користувалось вже понад 20 млн людей. На порталі доступно понад 100 різних послуг, а у застосунку – 9 сервісів та 14 цифрових документів. У 2023 році міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров озвучував, які послуги є найбільш популярними серед українців. На першому місці опинились цифрові документи. Зокрема ID-картки, закордонні паспорти, посвідчення водія тощо.
Особливий попит на порталі "Дія" має послуга реєстрації ФОП і ТОВ. Буквально за кілька хвилин українці можуть стати підприємцями, заповнив всі необхідні документи онлайн, не виходячи з дому. Для цього потрібен цифровий паспорт (ID-картка) та електронний підпис.

Медицина, здоров’я та страхування

Якщо казати про медичні послуги, то ця галузь теж диджиталізувалась значною мірою. Українці вже можуть записатись онлайн до спеціаліста, отримати електронний рецепт або навіть онлайн-консультацію лікаря.
Також у Міністерстві охорони здоров’я виділили, що громадяни часто користуються порталами для замовлення ліків та цифровими платформами лабораторій, де можна замовити дослідження та забрати результати. 
Окрім цього, важливим аспектом є страхування здоров’я та життя. Цю послугу також можна отримати онлайн за лічені хвилини. Що особливо важливо у випадках туристичного страхування, яке необхідне для виїзду за кордон. Але оформити поліс онлайн можна і для страхування від нещасних випадків.
Медичне страхування від компанії Colonnade Ukraine
У страховій компанії Colonnade Ukraine розповіли, що медичне страхування є досить поширеним серед компаній – вони страхують своїх співробітників у межах соціальних пакетів від роботодавця. До страхової звертаються компанії з абсолютно різних галузей – від сфери виробництва та фармацевтики до комунальних підприємств.
Також після початку великої війни українці частіше стали звертатись до страхування від нещасних випадків. Воно покриває ризики, пов’язані зі смертю, інвалідністю, непрацездатністю, а також переломами та опіками, що можуть статися під час дії договору.

Транспорт

У цій категорії для українців так само є безліч послуг – починаючи від наявності цифрового посвідчення водія до переоформлення авто. Оформити обов’язкове страхування – автоцивілку – також можна онлайн на сайті чи у застосунку страхової компанії. Те саме стосується і КАСКО. 
"Автомобільні види страхування зручніше мати в одній компанії, бо у разі страхового випадку вас буде обслуговувати одна компанія, що асистує. Інакше вам доведеться дзвонити у два кол-центри, щоб повідомити про подію, надавати дві заяви та два пакети документів на виплату – по одному в кожну страхову компанію", – пояснюють у Colonnade Ukraine.
Окрім цього, у страховій зазначили, що чим більше послуг використовує клієнт, тим кращий страховий тариф він може отримати.
"Тож, купуючи декілька продуктів у страхової компанії, клієнт може розраховувати на більш вигідні умови та менші ціни", – додають у Colonnade Ukraine.
У компанії підмітили цікавий факт, що поліс КАСКО онлайн частіше оформлюють громадяни, які народились між 1990 та 2000-ми роками. Хоча серед їхніх клієнтів є водії різного віку – від тих, кому щойно виповнився 21 рік, до людей з понад 50-річним стажем кермування.
Під час повномасштабної війни також стало поширеним страхування від воєнних ризиків. Спираючись на власний досвід надання такої послуги, фахівці компанії Colonnade Ukraine кажуть, що на воєнні ризики припадає близько 5% від всіх страхових випадків.
"Наприклад, під час обстрілу «Охматдиту» постраждало авто нашого клієнта. Шкода автомобілю була оцінена у 450 000 гривень. Клієнт отримав виплату протягом трьох днів після подачі пакету необхідних документів", – розповіли у страховій. 
Не менш актуальними є диджитальні послуги громадського транспорту. Зокрема купівля електронного квитка чи проїзної картки, оформлення проїзних документів, купівля квитків на потяг чи автобус, виклик таксі тощо. Можливість придбати чи обміняти квитки онлайн значно полегшує подорожі, економить час і зменшує напругу через страх їх загубити. А виклик таксі за допомогою застосунку спрощує процес пояснення потрібного місця призначення.

Дозвілля, освіта та робота

На розширення можливостей цікавого дозвілля в форматі онлайн значно вплинув період Covid-19. Віртуальні подорожі та екскурсії, концерти в прямому ефірі та навіть забіги онлайн – все це залишилось доступним і сьогодні. Але на цьому диджиталізація дозвілля не закінчилась.
Що стосується освіти, то крім впровадження онлайн-навчання в школах та університетах, українці можуть вдома проходити різноманітні курси.
Страхування професійної відповідальності від компанії Colonnade Ukraine
Значні зміни відбулися й у сфері роботи. Під час пандемії Covid-19 багато українців перейшли на формат дистанційної роботи й дотепер працюють із дому. В онлайн-форматі можна відгукнутись на вакансію, пройти співбесіду та оформити всі необхідні документи. Крім цього, українці можуть скористатися онлайн-послугою страхування своєї професійної діяльності. Наразі в цьому напрямі лідирує IT-галузь. Компанія Colonnade Ukraine має великий досвід та експертизу у вирішенні таких страхових кейсів. На жовтень 2023 року вона зібрала 111 млн грн страхових премій за страхування професійної відповідальності.

Банкінг

Ця категорія доволі широка та тісно пов’язана з іншими. Насамперед українці можуть відкрити рахунок в банку онлайн, керувати ним, отримати віртуальну карту і потім, за потреби, замовити фізичну. Крім цього, за допомогою цифрового банкінгу можна швидко та безперешкодно здійснювати онлайн-оплати.
За кілька секунд можна переказувати кошти, отримувати зарахування, оформлювати депозити та кредити, купувати облігації чи оформлювати страховки.

Довіра людей до онлайн-послуг

Весною 2024 року дослідницька агенція InfoSapiens провела опитування щодо довіри громадян до державних електронних сервісів. Результати показали, що рівень довіри зростає.
Так, за даними дослідження, проведеного у чотирьох містах Україні з різних регіонів (Житомир, Нікополь, Червоноград, Чернівці), 78% опитаних містян довіряють державним електронним сервісам та вважають їх прозорими.
Більше третини респондентів стикаються з потребою звернутись до органів місцевої влади принаймні раз на рік, 3 із 5 опитаних обирають електронний або змішаний формат для вирішення свого запиту.
Опитування КМІС також показало, що в Україні зберігається високий рівень користування державними електронними послугами – 64% респондентів користувались ними протягом 2023 року.
У підсумку можна сказати, що електронні послуги в Україні зустрічаються на кожному кроці й вже давно стали невіддільною частиною нашого життя. Попри війну, країна диджиталізується, виходить на новий рівень та задає високу планку на світовому ринку.
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