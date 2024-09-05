Від банкінгу до страхування: які послуги в Україні можна отримати, не виходячи з дому

За підтримки "Colonnade Ukraine"

Україна впевнено рухається до статусу однієї з найбільш диджиталізованих країн світу, активно впроваджуючи цифрові технології в усі сфери життя.

Завдяки інноваційним рішенням та розвитку IT-інфраструктури, українці отримали можливість користуватися широким спектром державних і приватних послуг, не виходячи з дому. Від оформлення документів до отримання страхових полісів – тепер усе це можна зробити онлайн, зручно та безпечно.

Тож, які послуги в Україні можна отримати, не виходячи з дому, та наскільки українці довіряють компаніям, які працюють онлайн, читайте в матеріалі.