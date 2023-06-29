Інакший кут зору на будівництво: що відбувається з ринком нерухомості під час війни

Велика війна змусила мільйони українців переселитися в інші регіони або виїхати за кордон. Суттєво змінились також особисті та інвестиційні плани.

Інвестиції в нерухомість – це досить традиційний вид збереження своїх статків та заощаджень для української родини. Однак після масованих обстрілів у жовтні 2022 року попит на нові квартири взагалі спав.

Тоді девелопери сподівалися, що попит на нерухомість відновиться зокрема завдяки державним програмам, до прикладу, доступній іпотеці.

Наразі ринок нерухомості поступово починає відновлюватися, але навіть до "ковідних" років ще далеко.

Про те, як зараз розвивається ринок нерухомості, чи доцільно будувати нові об’єкти під час великої війни та що найважливіше у великій відбудові країни, говорили під час бізнес-сніданку з Економічною правдою, який проходив у будинку "31" на лівому березі Києва.