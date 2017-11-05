Где не платят зарплату, улитки Doing Business и война малых банков с НБУ

Doing Business-2018. Менше, ніж нам обіцяли

Україна посіла 76 місце серед 190 країн світу у рейтингу Doing Business-2018, який готує Світовий банк.

Згідно зі звітом, Україна посідає 76 місце між Бутаном і Киргизстаном, серед 190 країн світу за рейтингом Ведення бізнесу-18 — на три позиції вище порівняно з рейтингом Ведення бізнесу-17.

Найбільший прогрес Україна продемонструвала у таких складових рейтингу: плюс 105 пунктів (за 140-го на 35-те місце) за компонентом "одержання дозволів на будівництво" — завдяки зменшенню пайової участі в Києві з 10% до 2% та зниженню вартості послуг з технагляду; плюс 41 пункт у "сплаті податків" за зменшення та уніфікацію ставки Єдиного соціального внеску.

Такий результат навряд чи можна вважати успішним, як і торік. Ще після минулорічної невдачі влада сподівалась на цей раз на стрибок в декілька десятків позицій. Так, ще влітку президент Петро Порошенко сподівався хоча б на 70 місце. Остаточні ілюзії були розвіяні за тиждень до публікації свіжого рейтингу.

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Doing Business-2018: За три роки реформ прогрес Росії краще, ніж в України

Doing Business-2018: Хто краще/гірше України

Україна в глобальних рейтингах

Де не платять зарплату

На 1 жовтня загальна сума заборгованості з виплати зарплати становила 2,467 млрд гривень, з цієї суми 1,343 млрд гривень припадало на економічно активні підприємства.

Заборгованість працівникам економічно активних підприємств у вересні 2017 року збільшилася на 9,1%.

На початок жовтня поточного року більш ніж три чверті суми заборгованості економічно активних підприємств припадало на промисловість (77,6%).

При цьому майже половину боргу утворено в Донецькій (31,7%) і Луганській (14,5%) областях.

Малюки банківського сектора

В Україні працює п'ять десятків малих банків — установ з капіталом менше 300 млн грн. У них зосереджено 64,7 млрд грн чистих активів з 1,269 трлн грн активів усієї банківської системи і 28 млрд грн кредитного портфеля або менше 0,3% всіх позик, виданих в Україні.

До 1 вересня 2017 роки українці довірили малим банкам 12 млрд грн з 425 млрд грн усіх вкладів фізосіб і 34,4 млрд грн з 385,6 млрд грн усіх вкладів юросіб.

Попри скромні показники, "малюки" є активними учасниками фінансової системи. Вже не перший рік НБУ вимагає, аби банки підвищили свій капітал до мінімальних 500 млн грн до 2024 року. Банківське лобі просить обмежити мінімальний розмір капіталу до 200 млн грн.

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