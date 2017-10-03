Водители Uber будут снимать плату за ожидание

Водитель будет получать плату за каждую минуту, после второй минуты ожидания пассажира.

Об этом говорится в блоге компании.

"Через 2 минуты после прибытия водителя для пассажира начинает начисляться плата за каждую минуту ожидания, пока водитель ждет начала поездки", - сообщают в компании.

Сколько стоит минута ожидания - не сообщается.

Еще одно нововведение компании - "водитель получаете плату за отмену, если пассажир отменяет поездку больше чем через 2 минуты". Напомним, ранее на отмену давалось 5 минут.

Напомним, украинцы создали бота, который отслеживает повышение цен в Uber.