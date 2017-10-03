Водители Uber будут снимать плату за ожидание
Вторник, 3 октября 2017, 18:20
Водитель будет получать плату за каждую минуту, после второй минуты ожидания пассажира.
Об этом говорится в блоге компании.
"Через 2 минуты после прибытия водителя для пассажира начинает начисляться плата за каждую минуту ожидания, пока водитель ждет начала поездки", - сообщают в компании.
Сколько стоит минута ожидания - не сообщается.
Еще одно нововведение компании - "водитель получаете плату за отмену, если пассажир отменяет поездку больше чем через 2 минуты". Напомним, ранее на отмену давалось 5 минут.
Напомним, украинцы создали бота, который отслеживает повышение цен в Uber.
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