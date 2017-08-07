НАБУ подозревает членов НКРЭ в преступных договоренностях для утверждения Роттердам +

НАБУ проводит расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами НКРЭКУ, которые утвердили формулу Роттердам+.

Об этом говорится в решениях Соломянского районного суда Киева от 10 июля, передает Liga.net.

НАБУ направило в суд ряд ходатайств, которыми просило допустить детективов к банковским документам Центрэнрего и Днепрэнерго для проверки обоснованности утверждения формулы Роттердам+.

"Досудебным расследованием установлено, что председатель и члены НКРЭКУ, используя служебное положение вопреки интересам службы и действуя в интересах генерирующих компаний, умышленно, с целью создания условий получения ГК ТЭС сверхприбылей, в январе-марте 2016 года при разработке порядка формирования оптовой рыночной цены (Роттердам+) обеспечили включение в него заведомо необоснованной формулы, которая увеличивала стоимость угля. Таким образом, они создали все необходимые условия для роста цены продажи электрической энергии на оптовый рынок", - говорится в решении суда.

Суд отклонил все ходатайства НАБУ.

Бюро проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами НКРЭКУ, которые в 2016 году принимали участие в принятии постановления № 289 "Об утверждении Порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены электрической энергии" (формула Роттердам+).

По мнению следователей, это привело к экономически необоснованному увеличению цены покупки электроэнергии ГП Энергорынок у энергогенерирующих компаний.

НАБУ также считает, что должностные лица НКРЭКУ, действуя умышленно в интересах генерирующих компаний на выполнение преступных договоренностей, используя необоснованную формулу расчета стоимости энергетического угля, осуществили расчеты прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии по завышенной стоимости энергетического угля на 2-4 кварталы 2017 года.

"Это позволило генерирующим компаниям тепловых электростанций получить сверхприбыли по производству и дальнейшей продажи электрической энергии на оптовый рынок электроэнергии, а потребители э/э безосновательно понесли расходы на ее покупку", - говорится в решении суда.

Как известно, в марте Национальная комиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Это цена, по которой ТЭС продают электроэнергию в рынок. В ней, в частности, учитывается цена на уголь.

Согласно новой методике, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".

Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.

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Экономическая правда