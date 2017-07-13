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Когда на пенсию, или Найди себя в "гибком коридоре" Гройсмана

Когда на пенсию, или Найди себя в "гибком коридоре" Гройсмана

Четверг, 13 июля 2017, 10:00 - Экономическая правда
kmu.gov.ua
Верховная Рада в четверг будет пытаться проголосовать в первом чтении так называемый пакет пенсионной реформы. ЭП предлагает посмотреть на простой график, который объясняет, когда украинцы будут выходить на пенсию по новым правилам.(Укр.)

В четвер Верховна Рада спробує проголосувати так звану "пенсійну реформу". В першому читанні.

ЕП раніше уже писала про те, як може змінитися життя десятків мільйонів українців — нинішніх та майбутніх пенсіонерів. З основними змінами можна ознайомитися тут.

На думку редакції, окремі зміни потребують додаткового пояснення. Тому, перш ніж стартує голосування, радимо ознайомитися із основними з них.

Так, найчастіше українці чують дві основні тези від урядовців (саме уряд є автором "пенсійного" пакету законопроектів, ЕП). Перша — пенсії зростуть. Друга — підвищення пенсійного віку не буде.

Зупинимося на другому положенні більш детально.

Отже, підвищення пенсійного віку не передбачається, але разом з тим збільшується страховий стаж, від якого залежатиме, вийде українець на пенсію в 60 років, або в 65. Деякі експерти називають це "прихованим підвищенням пенсійного віку".

Так, якщо реформа таки буде ухвалена, з наступного року вийти на пенсію в 60 років можна буде, маючи страховий стаж 25 років (зараз мінімальний стаж 15 років). І це не все: поріг страхового стажу буде поступово підніматися і до 2028 року досягне 35 років. Це, якщо коротко.

Більш детально про те, кого це стосується, демонструє інфографіка нижче. 

Скільки потрібно буде страхового стажу, щоб вийти на пенсію в 60 (63,65) років

КАРТИНКА
Тут все, насправді, дуже просто. Якщо у 2018 році вам виповнюється 60 років, то 25 років страхового стажу вам буде достатньо, щоб піти наступного року на пенсію. Якщо, скажімо, вам виповнюється 60 років у 2023 році, то страхового стажу у вашій трудовій "скарбничці" повинно бути уже не менше 30 років, а якщо 60 "стукне" у 2028 році або пізніше, тоді вам знадобиться не менше 35 років стажу. Якщо страхового стажу недостатньо, то його можна буде "докупити" або ж вийти на пенсію пізніше.

Наразі більшість українців виходить на пенсію, маючи 25 років стажу і більше. Проте, ніколи не буде зайвим перевірити, а який же у вас страховий стаж.

Що таке страховий стаж? Це той період, за який ви, або хтось замість вас, наприклад ваш роботодавець, сплачував страхові внески до Пенсійного фонду. Сплатили — є стаж, не сплатили — стажу немає.

З 1 січня 2004 року для нарахування пенсії важливий лише страховий стаж. З цього часу трудова книжка по-суті не є підтвердженням страхового стажу. Тож ваш роботодавець, наприклад, може піти на хитрість і не сплачувати страхові внески.

Тобто запис в трудовій книжці є, а страховий стаж не іде і цей період вже не буде враховуватись при нарахуванні пенсії. Тому перевіряйте. Але, як це зробити?

Що входить до страхового стажу?

Де перевірити, чи нараховується вам страховий стаж?  

Гройсман пенсии
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