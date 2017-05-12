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Дешеві квитки, налітай! Як Ryanair змінює українське законодавство

Дешеві квитки, налітай! Як Ryanair змінює українське законодавство

Отримання значних знижок на аеропортові збори, подекуди навіть до 100%, є особливістю бізнес-моделей лоукостів. "Бориспіль" вже впровадив систему мотивації авіаперевізників, але…
П'ятниця, 12 травня 2017, 17:00
Марія Шиманович
правник у галузі цивільної авіації

Нещодавно Міністерство інфраструктури оприлюднило проект наказу, яким планується змінити аеропортові збори в ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Враховуючи публічні заяви міністра Володимира Омеляна, про те, що лоукост Ryanair таки полетить з "Борисполя", можна зробити висновок, що даний крок швидше за все є однією з вимог авіакомпанії.

У березні цього року ірландська лоукост авіакомпанія оголосила про свій намір відкрити рейси з Києва та Львова до ряду європейських міст. Перемовини тривають, але наріжним каменем і досі є надто високі (на думку Ryanair) аеропортові збори в Борисполі.

Як відомо, отримання значних знижок на аеропортові збори, подекуди навіть до 100%, є особливістю бізнес-моделей, за якими працюють лоукости. Сьогодні аеропорт "Бориспіль" вже впровадив систему мотивації авіаперевізників, але відповідно до чинного наказу максимально можлива знижка становить 80%.

Тобто, при існуючому зборі в $17 лоукост може розраховувати на ставку збору не менше ніж $3,4 за пасажира при максимальній знижці у 80%.

Тож цілком можливо, що після прийняття змін до наказу перемовини з Ryanair зможуть дійти до логічного завершення.

У Міністерстві інфраструктури відзначили, що сьогодні аеропорт Бориспіль стикається із високою конкуренцією з боку інших європейських аеропортів, а чинні аеропортові збори не сприяють активному розвиткові та здешевленню авіаперевезень.

Нагадаємо: зараз в Україні літає приблизно 4% населення, в той час як в сусідній Польщі авіаперельоти можуть собі дозволити понад 25% людей.

В цілому, аргументація відомства є досить логічною на фоні росту основних конкурентів — аеропортів Стамбулу та Варшави. Для порівняння: головний польський аеропорт ім. Шопена надає доволі високі знижки для авіаперевізників, що відкривають нові маршрути — 30% для внутрішньоєвропейських рейсів і 60% для рейсів поза ЄС протягом першого року, 20% і 40% протягом другого року, 10% і 20% — протягом третього року відповідно.

Також передбачена знижка для трансферних пасажирів в розмірі до 13$. Як бачимо, така політика є доволі успішною в умовах конкурентного середовища та сприяє залученню нових авіаперевізників та відкриттю нових маршрутів.

Отже, на що ж спрямовані майбутні зміни в аеропортових зборах "Борисполя".

По-перше, це зменшення збору для міжнародних сполучень з 17 до 13 доларів за кожного відправленого пасажира.

По-друге, знижувальний коефіцієнт 0,2 для регулярних рейсів та 0,7 для чартерних рейсів відтепер буде застосовуватися не тільки для існуючих рейсів, але й при відкритті авіакомпаніями нових рейсів.

По-третє, тепер основою аеропортових зборів стануть фактичні витрати аеропорту або ж відповідні планові витрати.

По-четверте, запровадження нової ефективної формули, що допоможе здійснювати розрахунки аеропортових зборів.

З цього виходить, що у разі затвердження наказу при новій ставці збору в $13, при максимальній знижці у 80% авіакомпанія платитиме лише $2,6.

В свою чергу, тепер аеропорту буде необхідно розвивати неавіаційні види доходів, щоб компенсувати зниження прибутку з авіаційних зборів. Враховуючи, що в 2016 пасажиропотік аеропорту становив 8,65 млн пасажирів, сума буде не маленькою.

У Міністерстві також припускають, що зниження аеропортових зборів зможе безпосередньо вплинути на залучення нових авіакомпаній та збільшення чартерних перевезень.

На останні можна буде отримати знижку до 30%. Раніше таких механізмів стимулювання чартерних перевезень аеропорт не мав. Існує також вірогідність, що  впровадження змін допоможе здешевити вартість авіаквитків для українців, а аеропорту — значною мірою збільшити пасажиропотік, і як наслідок — прибутковість.

На думку міністерства такі зміни мають піти на користь всім учасникам ринку, але як вони дійсно вплинуть на авіаперевезення — покаже лише час.

А поки розробники закликають усіх небайдужих до сфери цивільної авіації в Україні долучитися до обговорення та надавати свої пропозиції на сайті відомства до 5 червня.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
авіаперевезення Мінінфраструктури Бориспіль Ryanair
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