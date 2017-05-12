Дешеві квитки, налітай! Як Ryanair змінює українське законодавство

Нещодавно Міністерство інфраструктури оприлюднило проект наказу, яким планується змінити аеропортові збори в ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Враховуючи публічні заяви міністра Володимира Омеляна, про те, що лоукост Ryanair таки полетить з "Борисполя", можна зробити висновок, що даний крок швидше за все є однією з вимог авіакомпанії.

У березні цього року ірландська лоукост авіакомпанія оголосила про свій намір відкрити рейси з Києва та Львова до ряду європейських міст. Перемовини тривають, але наріжним каменем і досі є надто високі (на думку Ryanair) аеропортові збори в Борисполі.

Як відомо, отримання значних знижок на аеропортові збори, подекуди навіть до 100%, є особливістю бізнес-моделей, за якими працюють лоукости. Сьогодні аеропорт "Бориспіль" вже впровадив систему мотивації авіаперевізників, але відповідно до чинного наказу максимально можлива знижка становить 80%.

Тобто, при існуючому зборі в $17 лоукост може розраховувати на ставку збору не менше ніж $3,4 за пасажира при максимальній знижці у 80%.

Тож цілком можливо, що після прийняття змін до наказу перемовини з Ryanair зможуть дійти до логічного завершення.

У Міністерстві інфраструктури відзначили, що сьогодні аеропорт Бориспіль стикається із високою конкуренцією з боку інших європейських аеропортів, а чинні аеропортові збори не сприяють активному розвиткові та здешевленню авіаперевезень.

Нагадаємо: зараз в Україні літає приблизно 4% населення, в той час як в сусідній Польщі авіаперельоти можуть собі дозволити понад 25% людей.

В цілому, аргументація відомства є досить логічною на фоні росту основних конкурентів — аеропортів Стамбулу та Варшави. Для порівняння: головний польський аеропорт ім. Шопена надає доволі високі знижки для авіаперевізників, що відкривають нові маршрути — 30% для внутрішньоєвропейських рейсів і 60% для рейсів поза ЄС протягом першого року, 20% і 40% протягом другого року, 10% і 20% — протягом третього року відповідно.

Також передбачена знижка для трансферних пасажирів в розмірі до 13$. Як бачимо, така політика є доволі успішною в умовах конкурентного середовища та сприяє залученню нових авіаперевізників та відкриттю нових маршрутів.

Отже, на що ж спрямовані майбутні зміни в аеропортових зборах "Борисполя".

По-перше, це зменшення збору для міжнародних сполучень з 17 до 13 доларів за кожного відправленого пасажира.

По-друге, знижувальний коефіцієнт 0,2 для регулярних рейсів та 0,7 для чартерних рейсів відтепер буде застосовуватися не тільки для існуючих рейсів, але й при відкритті авіакомпаніями нових рейсів.

По-третє, тепер основою аеропортових зборів стануть фактичні витрати аеропорту або ж відповідні планові витрати.

По-четверте, запровадження нової ефективної формули, що допоможе здійснювати розрахунки аеропортових зборів.

З цього виходить, що у разі затвердження наказу при новій ставці збору в $13, при максимальній знижці у 80% авіакомпанія платитиме лише $2,6.

В свою чергу, тепер аеропорту буде необхідно розвивати неавіаційні види доходів, щоб компенсувати зниження прибутку з авіаційних зборів. Враховуючи, що в 2016 пасажиропотік аеропорту становив 8,65 млн пасажирів, сума буде не маленькою.

У Міністерстві також припускають, що зниження аеропортових зборів зможе безпосередньо вплинути на залучення нових авіакомпаній та збільшення чартерних перевезень.

На останні можна буде отримати знижку до 30%. Раніше таких механізмів стимулювання чартерних перевезень аеропорт не мав. Існує також вірогідність, що впровадження змін допоможе здешевити вартість авіаквитків для українців, а аеропорту — значною мірою збільшити пасажиропотік, і як наслідок — прибутковість.

На думку міністерства такі зміни мають піти на користь всім учасникам ринку, але як вони дійсно вплинуть на авіаперевезення — покаже лише час.

А поки розробники закликають усіх небайдужих до сфери цивільної авіації в Україні долучитися до обговорення та надавати свої пропозиції на сайті відомства до 5 червня.