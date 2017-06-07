Больові точки: ТОП-5 корупційних схем в транспортному бізнесі

Непрозорі кадрові призначення, маніпуляції з держзакупівлями і фітосанітарним контролем, "вагонний рекет" — в транспортній галузі балом продовжують правити корупціонери.(Рос.)

За последний год в транспортной отрасли мало что изменилось. Так считает почти половина представителей отрасли, опрошенных Центром транспортных стратегий совместно с компанией Deloitte.

В опросе приняли участие крупнейшие частные операторы транспортного бизнеса и грузоотправители — около 30 компаний.

Презентация результатов исследования "Коррупция в транспортном бизнесе" в рамках проекта "Отраслевой контроль" состоялась 6 июня.

ЭП приводит пять ключевых коррупционных "кормушек" в портовой и железнодорожной отраслях, которые, по мнению бизнеса, наносят наибольший ущерб украинской экономике.

Кадровые назначения

Общей проблемой портовой и железнодорожной отраслей, по словам бизнеса, являются кадровые назначения. Если на железной дороге все завязано на одном монополисте — "Укрзализныце", то в портовой отрасли большое количество госкомпаний.

Несмотря на то, что выбор руководителей с недавних пор проводится через конкурсы, сама процедура оставляет много вопросов.

Слишком много назначенных руководителей до сих пор остается в статусе исполняющих обязанности.

В 2016 году больше всего перестановок было в Одесском порту, Ольвии, Мариуполе, Южном.

Так, например, в Одесском порту новым руководителем стал Игорь Ткачук, который ранее исполнял обязанности гендиректора "Укрпочты" – назначение вызвало целый ряд вопросов, в том числе к прозрачности процедуры и обоснованности такого решения.

Игорь Ткачук — брат народного депутата от "БПП" Геннадия Ткачука. По словам нардепа Сергея Лещенко, Геннадий Ткачук входит в группу, которая ориентируется на Владимира Гройсмана. Так, Игорь Ткачук был одним из транспортных перевозчиков в Виннице, мэром которой Гройсман был до переезда в Киев в 2014 году.

В "Укрзализнице" в зоне особого внимания — назначения руководителей департаментов, имеющих отношение к грузовым перевозкам, госзакупкам и транзиту.

"Мы знаем, что в 2016 году "черная касса" благодаря повышенной тарификации выросла в разы. У нас появились огромные вопросы по транзиту. Компании-прокладки, которым фактически достаточно было иметь три стула и один стул, зарабатывали огромные суммы на грузовых перевозках", — говорит министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Государственные закупки

"Укрзализныця" — крупнейшая компания в транспортной отрасли по объемам закупок. Соответственно, и уровень коррупции тут наиболее высокий, — так считают грузоотправители и железнодорожные операторы.

По оценкам министра инфраструктуры, коррупционные потоки на "Укрзализныце" достигают полмиллиарда долларов в год.

Более 40% респондентов считают, что уровень коррупции при осуществлении госзакупок монополистом очень высокий.

Наиболее распространена коррупция при закупках топлива и масла. Кроме того, часто в УЗ злоупотребляют при закупке ненужных деталей, поставки подделок или б/у запчастей, при закупках работ через подставные компании и другое. В портовом сообществе только 20% отмечают высокий уровень коррупции.

Так, недавно НАБУ возбудило уголовное дело о махинациях в "Укрзализныце" с дизельным топливом. Речь идет еще о прошлогодней ситуации, связанной с пересмотром цен на дизельное топливо, закупаемое у компании "Вог Аэро Джет", в результате которого УЗ выплатила на 100 млн гривен больше начальной цены.

"Фактически каждый раз УЗ сталкивается с шантажом со стороны поставщиков: или вы повышаете цену купленного топлива, или мы останавливаем поставки. Таким образом, поставщики, выигравшие тендеры по самой низкой цене, затем поставляют топливо, в лучшем случае, по среднерыночной, а в отдельных случаях по цене, значительно выше средней. Есть здесь коррупционный элемент? Я уверен, что есть", — говорит Омелян.

Экологический и фитосанитарный контроль

Основной проблемой портовиков являются экологи. И хотя в 2016 году эту проблему пытались решить, все равно более 50% респондентов жалуются именно на эту службу.

В исследовании отмечается, что рынок позитивно оценил проведенную дерегуляцию в портах: уровень коррупции при осмотрах судов значительно снизился. При этом более 20% опрошенных респондентов отметили, что процедуры экологического и фитосанитарного контроля все еще подвержены высоким коррупционным рискам.

"Весной 2016 года в портах опять появились те же проверяющие, но уже с другими "погонами" Укртрансбезпеки. Агентским компаниям "настоятельно рекомендуют" заключить некий контракт с частной компанией", — говорится в исследовании.

"Обилечивают" в этот раз за пломбировку клапанов судна. Несогласные сразу же попадают под проверки по надуманным предлогами. Простой судов в портах не только приводит к срывам поставок, так еще и обходится недешево — в среднем 10-20 тысяч долларов", — отмечается в презентации.

Распределение вагонного парка

Еще в прошлом году министр инфраструктуры Омелян обещал покончить с "вагонным рэкетом". "Мы не позволим вернуться позорной практике вымогания денег за вагоны, как бы этого кому-то не хотелось", — отмечал Омелян.

Крупные промышленные грузоотправители до сих пор отмечают проблему нечестного распределения вагонов. Это для них — проблема №1. Заявки на вагоны большинства компаний УЗ если и выполняет, то далеко не в полном объеме.

Промышленные компании отмечают, что в большинстве случаев пользуются частным вагонным парком, потому что получить государственные вагоны невозможно.

"Ты получаешь вагон вовремя, но дорого, или позже, но дешевле, или не получаешь вообще. При этом такая услуга коррупционна на всех уровнях, начиная от руководства, раздающего указания, и заканчивая начальниками станций, обеспечивающими техническую подачу этих вагонов вовремя и по графику", — отмечает один из участников рынка.

Как следствие, объем заявок выполняется менее чем на 50% от необходимого, говорится в исследовании.

Чтобы решить вопрос распределения вагонов "Укрзализныця" еще в прошлом году анонсировала создание специальной автоматической системы, которая исключит человеческий фактор в принятии решений, куда должен идти вагон.

Суть системы заключается в том, чтобы в одних руках сосредоточить и вагоны и решение, куда они должны идти, но только в автоматическом режиме. Однако пока алгоритм распределения вагонов остается без изменений.

Осуществление землеотводов

Еще одной проблемой транспортники называют получение землеотводов. Проблемы с землеотводом очень часто приводят к "нездоровому интересу" со стороны силовиков и судебным разбирательствам.

"Сложность землеотвода состоит в том, что власти выделяют земли под строительство терминалов на свое усмотрение и чаще всего честным путем получить желаемую территорию невозможно", — отмечается в исследовании.

Кроме того существует путаница в землях акваторий. Хоть они и принадлежат АМПУ, но как и в случае с землей, под терминалы получить землеотвод не так просто.