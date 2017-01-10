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Минфин готовится к реструктуризации внутреннего госдолга. Начнет с Нацбанка

Минфин готовится к реструктуризации внутреннего госдолга. Начнет с Нацбанка

Вторник, 10 января 2017, 09:00 - Галина Калачова
gksn.org.ua
Спустя год после реструктуризации внешнего госдолга Украины Минфин планирует провести масштабную долговую операцию с госдолгом внутренним. Все параметры действа должен "освятить" МВФ.

Спустя год после реструктуризации внешнего госдолга Украины Минфин планирует провести масштабную долговую операцию с госдолгом внутренним.

Начать планируется с облигаций внутреннего госзайма, которые находятся в портфеле Нацбанка. На 29 декабря ОВГЗ в обороте было на 594,4 млрд грн, из которых на 381,9 млрд грн — в портфеле у Нацбанка.

Если переговоры Минфина и НБУ пройдут успешно, то облигации внутреннего займа, которые "держит" НБУ, ждет репрофайлинг — долговая операция, которая растянет платежи Минфина по погашению и обслуживанию бумаг на десятки лет.

государственный долг Минфин НБУ МВФ
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