Омелян рассказал, когда в Украине появятся подержанные немецкие поезда
Бывшие в эксплуатации немецкие региональные дизельные поезда могут появиться в Украине в конце следующего года в случае возможности переоборудовать их для эксплуатации на украинской железной дороге.
Об этом в комментарии УНИАН сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.
"Со вчерашнего дня в Германии пребывает группа специалистов "Укрзализныци" и Мининфраструктуры. Они уже изучили ряд дизельных поездов, которые были предложены немецкой стороной. По качеству вопросов нет - оно выше, чем в Украине", - заявил министр.
"Касательно переоборудования, то это тоже не проблема. Окончательное решение мы примем после ознакомления с документацией. Если мы сможем это сделать (переоборудовать под украинские стандарты – Ред.), то в конце следующего года украинцы смогут сравнить немецкий комфорт", - сказал он.
Омелян отметил, что немецкие поезда находятся в хорошем техническом состоянии, но остается открытым вопрос - передаст ли немецкая сторона поезда Украине бесплатно.
"Дискуссия о платной передаче или нет - ещё впереди. Для нас было важно понять, соответствует ли техническое состояние для эксплуатации в Украине. Ответ – безусловно, да", - сказал он.
"Мы должны понять насколько сложно будет переоборудовать поезда для эксплуатации в Украине. Из того что мы видим - это реально сделать. Остаётся вопрос: будет это бесплатно или нет", - добавил министр.
Ранее Омелян заявлял, что немецкая железнодорожная компания - крупнейший железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn готова рассмотреть возможность передачи Украине по остаточной стоимости 100 подержанных региональных дизельных поездов.
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