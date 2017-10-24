Украина может потерять до 3% ВВП из-за "Северного потока-2" – посол США

Строительство российским "Газпромом" нового газопровода "Северный поток-2" через Балтийское море нанесет Украине значительный ущерб, который может составить до 3% валового внутреннего продукта.

Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович на конференции Oil&Gas в Киеве во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

"Северный поток (Nord Stream-2 - ЭП) снизит транспортировку газа через Украину… Это может привести к потерям в размере до 3% ВВП страны", – сказала она.

С начала этого года ЕК пытается получить мандат от стран-членов ЕС на переговоры об условиях эксплуатации "Северного потока-2". Пока ей это не удается.

Киев выступает категорически против этого строительства, называя его политически мотивированным, и предлагая ЕС создать консорциум с привлечением европейских компаний для управления существующим более эффективным маршрутом транспортировки через Украину.

О своем несогласии с проектом Nord Stream-2 заявили также ряд стран ЕС, в частности, Польша и Литва.

2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон о новых антироссийских санкциях.

Новые санкции предусматривают штрафы для европейских компаний, которые, в частности, будут сотрудничать с российским "Газпромом" при реализации газопровода "Северный поток-2".

Тогда президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Брюссель готов немедленно реагировать, если санкции навредят экономическим интересам ЕС.