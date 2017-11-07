Владелицу нерастаможенного Cadillac оштрафовали на 3,6 миллиона

На жительницу Одессы таможенники наложили штраф в 3,6 миллиона гривен за использование нерастаможенного автомобиля.

Об этом сообщает сообщество "ДжеДАІ" на своей странице в Facebook.

Одесситка Светлана со своим мужем два года назад взяли автомобиль Cadillac Escalade 2007 года выпуска по доверенности. Им его привез иностранец.

После этого у семьи начались проблемы с полицией и таможней.

"Я сидела в стоящем автомобиле с выключенным двигателем. Тут подошли полицейские и потребовали документы. Потом они забрали и ключи, и документы на машину. Полицейский сел за руль Cadillac, меня посадили в машину полиции, и поехали на таможню", - рассказывает Светлана.

На таможне на водительницу автомобиля составили протокол об уклонении от уплаты налогов и постановили выплатить 3,6 миллиона гривен штрафа - 300% от стоимости растаможки автомобиля.

Суд вынес последнее решение - штраф необходимо заплатить.

Таможенники рассказали, что нередко идут на различные уловки, чтобы поймать нарушителей.

"У нас работник одной из таможен просто вызывает такси на иностранных номерах прямо в таможню и составляет протокол", - сказал Алексей Сивирин, заместитель директора департамента ГФС Украины.

Напомним, в Украине появились группы угонщиков, которые воруют нерастаможенные авто.

Как сообщалось, народные депутаты подготовили законопроект о растаможивании автомобилей с иностранной регистрацией.

Напомним, 6 сентября владельцы автомобилей с европейскими номерами перекрыли движение транспорта возле Верховной Рады. Митингующие требовали изменить законодательство таким образом, чтобы сделать возможным регистрацию своих автомобилей в Украине по приемлемой для граждан Украины цене.

Как известно, ранее ГФС сообщала, что в 2017 году в Украину ввезли 164 707 авто с иностранной регистрацией.

В ГФС сообщили, что более 63,9 тысячи автомобилей с иностранной регистрацией находятся на территории Украины незаконно.

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Экономическая правда