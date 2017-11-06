OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Об офшорах. О заводах. О банках

Об офшорах. На смену Panama Papers пришли Paradise Papers. Благодаря хакерскому взлому стали известны новые подробности о регистрации компаний в офшорах среди известных политиков и бизнесменов.

В "украинских бумагах" засветился оффшор президента Петра Порошенко, а также топ-менеджера "Нафтогаза" Сергея Алексеенко.

Юристы Порошенко и сам Алексеенко прокомментировали результаты расследования.

Также, благодаря Paradise Papers стало известно о том, что российский ВТБ банк инвестировал в Twitter, а Газпром - в Facebook.

О заводах. Государственное предприятие "Артемсоль", несмотря на арест счетов, выполняет заявки потребителей и осуществляет отгрузку продукции в штатном режиме.

Тем временем, суд наложил арест на фармацевтический завод "Фармекс Групп", конечным бенефициаром которого является Александр Шишкин – экс-депутат российской Госдумы.

О банках. Новое доверенное лицо по еврооблигациям "Приватбанка" направило банку уведомление о досрочном взыскании задолженности в размере 335 миллионов долларов.

Национальный банк отнес "Банк Богуслав" к категории неплатежеспособных и ввел временную администрацию. Интересно, что у отстраненного главы ГФС Романа Насирова в 2015 году в этом банке было 4,5 миллиона гривен на счетах, а в 2016 году осталось лишь 107 гривен.

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