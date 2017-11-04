Капитализация рынка криптовалют достигла 200 миллиардов долларов

Совокупная стоимость рынка криптовалют достигла на этой неделе рекордного показателя в 200 миллиардов долларов.



Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Coinmarketcap.

По данным сайта, на 3 ноября стоимость данного рынка составляет 200,313 млрд долларов.

Существенный вклад в преодоление 200-миллиардной планки внесли биткойны, чья совокупная стоимость только за последние семь дней выросла более чем на четверть, превысив 124 млрд долларов.

При этом сейчас курс основной криптовалюты приближается к 7,3 тыс долларов, когда в начале года он составлял меньше 1 тыс долларов.

Напомним, Нацкомиссия по ценным бумагам выступила против жесткого регулирования криптовалют.