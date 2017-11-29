Еще пять авиакомпаний могут начать летать в Борисполь
Среда, 29 ноября 2017, 16:45
Аэропорт Борисполь договаривается о сотрудничестве с пятью новыми авиакомпаниями, названия которых пока не озвучиваются.
О переговорах, как пишет ЦТС, рассказал гендиректор аэропорта Павел Рябикин в интервью изданию Мind.
Отвечая на вопрос о работе терминалов аэропорта, Павел Рябикин сообщил: "Для Борисполя сейчас эффективно обслуживать все авиакомпании в терминале D. В этом терминале мы обслуживаем четыре компании, которые принято считать лоукостерами, и параллельно ведем переговоры еще с пятью перевозчиками о начале полетов".
Напомним, Омелян пообщал Украине "год лоукостов".
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