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Еще пять авиакомпаний могут начать летать в Борисполь

Среда, 29 ноября 2017, 16:45

Аэропорт Борисполь договаривается о сотрудничестве с пятью новыми авиакомпаниями, названия которых пока не озвучиваются.

О переговорах, как пишет ЦТС, рассказал гендиректор аэропорта Павел Рябикин в интервью изданию Мind.

Отвечая на вопрос о работе терминалов аэропорта, Павел Рябикин сообщил: "Для Борисполя сейчас эффективно обслуживать все авиакомпании в терминале D. В этом терминале мы обслуживаем четыре компании, которые принято считать лоукостерами, и параллельно ведем переговоры еще с пятью перевозчиками о начале полетов".

Напомним, Омелян пообщал Украине "год лоукостов".

Авиакомпании Борисполь
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