Еще пять авиакомпаний могут начать летать в Борисполь

Аэропорт Борисполь договаривается о сотрудничестве с пятью новыми авиакомпаниями, названия которых пока не озвучиваются.

О переговорах, как пишет ЦТС, рассказал гендиректор аэропорта Павел Рябикин в интервью изданию Мind.

Отвечая на вопрос о работе терминалов аэропорта, Павел Рябикин сообщил: "Для Борисполя сейчас эффективно обслуживать все авиакомпании в терминале D. В этом терминале мы обслуживаем четыре компании, которые принято считать лоукостерами, и параллельно ведем переговоры еще с пятью перевозчиками о начале полетов".

Напомним, Омелян пообщал Украине "год лоукостов".