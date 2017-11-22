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Омелян обещает Украине "год лоукостов"

Среда, 22 ноября 2017, 16:30

Приход западных лоукостов в нашу страну заставит украинских авиаперевозчиков существенно снизить цену на билеты.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире телеканала ZIK, передает Укрінформ.

"Я убежден, что в следующем году действительно будет год лоукостов для Украины, причем лоукостов не только, которые придут с запада, но и украинские авиакомпании вынуждены будут изменить свою политику", - заявил Омелян.

Он отметил, что при условии существования конкуренции на рынке цена на внутренние авиаперелеты в среднем будет колебаться от 20 до 50 долларов в одну сторону, на европейских направлениях - от 30 до 70 долларов.

Напомним, ранее Омелян рассказал о прогрессе в переговорах с Ryanair.

Омелян авиаперевозки
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