Владелец "Карпатыгаз" продает акции из-за отсутствия средств

Компания Misen Energy AB продала еще 2% акции своей дочерней компании Misen Enterprises AB, которая, в свою очередь, владеет 100% "Карпатыгаз".

Об этом говорится в сообщении на сайте Misen Energy.

Акции продаются под предлогом нехватки средств для финансирования дальнейшей работы компании.

Стоимость продажи 2% акций составила 1 млн евро.

Покупателем этих акций выступила родственная гонконгская компания Powerful United Limited , которая в июле этого года купила 8%, в июле 2016 года 37,5% акций Misen Enterprises, а в мае 2016 года выдавала кредит под залог акций для покрытия текущих расходов Misen.

Таким образом, доля Powerful United Limited в Misen Enterprises, а, следовательно, и в "Карпатыгазе", увеличилась до 47,5%.

Доля Misen Energy в Misen Enterprises и в "Карпатыгазе" сократилась до 52,5%.

Гонконгская Powerful United Limited контролируется шведской компанией TCT Holdings AB, которая, в свою очередь, владеет 11,41% самой Misen Energy.

Таким образом, после закрытия сделки по продаже 2% дочерней структуры Misen Enterprises шведская компания TCT Holdings AB закрепила позиции мажоритарного владельца доли в украинском активе "Карпатыгаз": 47,5% через Powerful United Limited и порядка 6% через владение долей материнской структуры Misen Energy.

Ранее СМИ сообщали о причастности к этим компаниям Дмитрия Фирташа, Сергея Кацубы и Сергея Курченко, однако в "Карпатыгаз" от этих связей отказываются.

Как сообщала ЭП, с конца 2014 года долю в "Карпатыгаз" имел также экс-нардеп Николай Мартыненко. В 2015 году, когда "Укргазвыдобування" возглавлял близкий к Мартыненко Сергей Костюк, компания подала иск против Украины на 3 млрд долларов.

Как сообщалось, начиная с осени 2016 года, "Карпатыгаз" испытывал серьезные проблемы с финансированием операционной деятельности.

26 октября 2016 года по ходатайству Генпрокуратуры суд наложил арест на технологическое оборудование общей стоимостью около 4 млрд грн.

С декабря прошлого года "Карпатыгаз" не получает от партнера по СД "Укргазвыдобування" добываемые в рамках СД углеводороды и не выплачивает в полной мере ренту.

Договор о совместной деятельности "Укргазвыдобування" с компаниями "Карпатыгаз" и Misen Enterprises был подписан 10 июня 2002 года.

За 11 месяцев 2016 года "Карпатыгаз" добыл 597,3 млн куб м газа.

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