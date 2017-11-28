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Гривня на межбанке начала обесцениваться

Вторник, 28 ноября 2017, 11:08

28 ноября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,84-26,86 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,84-26,86 гривни;

Евро - 31,97-31,99 гривни;

Российский рубль - 0,4603-0,4610 гривни.

Напомним, 27 ноября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,82-26,84 гривни за доллар.

Экономическая правда

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