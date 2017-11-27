Міжбанк закрився зміцненням гривні
Понеділок, 27 листопада 2017, 19:39
27 листопада котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,82-26,84 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,82-26,84 гривні;
Євро - 32,02-32,05 гривні;
Російський рубль - 0,4606-0,4615 гривні.
Нагадаємо, 27 листопада котирування гривні до долара на міжбанку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,87-26,90 гривні за долар.
Економічна правда
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