Міжбанк закрився зміцненням гривні

27 листопада котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,82-26,84 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,82-26,84 гривні;

Євро - 32,02-32,05 гривні;

Російський рубль - 0,4606-0,4615 гривні.

Нагадаємо, 27 листопада котирування гривні до долара на міжбанку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,87-26,90 гривні за долар.

Економічна правда