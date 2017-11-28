Официальный курс гривни укрепился

Официальный курс гривни к доллару укрепился на 8 копеек, Национальный банк установил его на 28 ноября на уровне 26,83 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,07 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,6048 гривни.

Напомним, 27 ноября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,82-26,84 гривни за доллар.

Экономическая правда