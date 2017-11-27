Uber повысил тарифы в украинских городах

Онлайн-сервис вызова такси Uber повысил тарифы в Днепре, Львове, Запорожье и Харькове.

Об этом говорится в официальном блоге компании.

В Днепре минимальная стоимость поездки увеличилась на 5 гривен до 35 гривен, цена подачи авто выросла на 8 гривен, с 15 до 23 гривен. Стоимость километра, наоборот, снизилась с 4,5 до 4 гривен.

Во Львове минимальная стоимость поездки увеличилась на 5 гривен до 35 гривен, цена подачи авто выросла на 5 гривен, с 16 до 21 гривны. Цена километра осталась неизменной - 5 гривен.

В Запорожье минимальная стоимость поездки увеличилась на 5 гривен до 30 гривен, цена подачи авто выросла на 5 гривен, с 16 до 21 гривны. Стоимость километра выросла с 3,5 до 3,7 гривен.

В Харькове минимальная стоимость поездки увеличилась на 5 гривен до 40 гривен. Подача авто также выросла на 5 гривен до 30 гривен. Стоимость километра выросла с 3 до 3,5 гривен.

Напомним, Uber повысил тарифы в столице.

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