Коломойский хочет отстранить AlixPartners от дела национализации Приватбанка

Игорь Коломойский подал иск против нью-йоркской глобальной консалтинговой фирмы AlixPartners по поводу ее работы с НБУ относительно национализации Приватбанка.

Об этом сообщает Reuters.

Коломойский подал иск в Высокий суд Лондона 20 ноября. Это один из множества исков, поданных после того, как Приватбанк был взят под контроль государства.

"Я глубоко разочарован тем, что мои ранее доверенные советники AlixPartners ... решили действовать против моих интересов и я был вынужден принять юридические меры для защиты своей позиции", - сказал Коломойский через представителя.

По словам Коломойского, до того, как AlixPartners начала работу на НБУ, она получала конфиденциальную для него информацию, пока работала в своей бывшей юридической группе по несвязанному делу.

В отдельном заявлении по электронной почте консультант Gabara Strategies от имени адвокатов Коломойского сказал, что работа AlixPartners для Приватбанка и НБУ "явно враждебна к г-ну Коломойскому как бывшему акционеру Приватбанка".

"В результате он подал иск в Высокий суд Лондона, чтобы попытаться защитить конфиденциальную информацию, полученную AlixPartners", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Коломойский ищет способы запретить AlixPartners работу с НБУ или Приватбанком, а также прекратить их контракты с третьими лицами по делу Приватбанка.

AlixPartners от комментариев отказались. НБУ комментариев также не предоставил.

Напомним, Игорь Коломойский уже подавал иски в суд к Национальному банку, Фонду гарантирования вкладов физических лиц, Кабинету министров, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Министерству финансов и Приватбанку.