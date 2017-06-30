Коломойский подал еще один иск к НБУ, Кабмину и Приватбанку
Бизнесмен Игорь Коломойский подал еще один иск в суд к Национальному банку, Фонду гарантирования вкладов физических лиц, Кабинету министров, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Министерству финансов и Приватбанку.
Об этом свидетельствует определение Окружного административного суда Киева.
В частности, 14 июня суд открыл производство по иску Коломойского к ряду государственных органов и Приватбанку.
В данном иске Коломойский просит признать противоправным и отменить некое решение.
Какое именно решение пытается оспорить Коломойский, в определении не уточняется. Суд назначил заседание по данному иску на 18 июля.
Ранее замглавы НБУ Екатерина Рожкова сообщила, что Игорь Коломойский оспаривает в суде решение о признании Приватбанка неплатежеспособным и его национализацию.
9 июня Коломойский подал первый иск к Национальному банку и Приватбанку о расторжении договора поручительства.
Как сообщалось, 21 декабря Приватбанк, который контролировали бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, перешел в государственную собственность.
Согласно меморандуму МВФ, к середине апреля Приватбанк должен был привлечь международно признанную компанию, которая будет вести переговоры о реструктуризации и условиях взыскания долгов по проблемным кредитам.
Кредиты должны быть реструктуризированы к концу июня текущего года.
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