Коломойский подал еще один иск к НБУ, Кабмину и Приватбанку

Бизнесмен Игорь Коломойский подал еще один иск в суд к Национальному банку, Фонду гарантирования вкладов физических лиц, Кабинету министров, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Министерству финансов и Приватбанку.

Об этом свидетельствует определение Окружного административного суда Киева.

В частности, 14 июня суд открыл производство по иску Коломойского к ряду государственных органов и Приватбанку.

В данном иске Коломойский просит признать противоправным и отменить некое решение.

Какое именно решение пытается оспорить Коломойский, в определении не уточняется. Суд назначил заседание по данному иску на 18 июля.

Ранее замглавы НБУ Екатерина Рожкова сообщила, что Игорь Коломойский оспаривает в суде решение о признании Приватбанка неплатежеспособным и его национализацию.

9 июня Коломойский подал первый иск к Национальному банку и Приватбанку о расторжении договора поручительства.

Как сообщалось, 21 декабря Приватбанк, который контролировали бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, перешел в государственную собственность.

Согласно меморандуму МВФ, к середине апреля Приватбанк должен был привлечь международно признанную компанию, которая будет вести переговоры о реструктуризации и условиях взыскания долгов по проблемным кредитам.

Кредиты должны быть реструктуризированы к концу июня текущего года.

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