Евро на межбанке поднялся выше 32
Пятница, 24 ноября 2017, 17:05
24 ноября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,87-26,90 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,87-26,90 гривни;
Евро - 32,01-32,04 гривни;
Российский рубль - 0,4597-0,4605 гривни.
Напомним, 24 ноября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,85-26,87 гривни за доллар.
Экономическая правда
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