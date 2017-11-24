Евро на межбанке поднялся выше 32

24 ноября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,87-26,90 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,87-26,90 гривни;

Евро - 32,01-32,04 гривни;

Российский рубль - 0,4597-0,4605 гривни.

Напомним, 24 ноября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,85-26,87 гривни за доллар.

Экономическая правда