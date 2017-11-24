Гривня на межбанке продолжает обесцениваться

24 ноября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:50 установились на уровне 26,9-26,92 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,9-26,92 гривни;

Евро - 31,89-31,91 гривни;

Российский рубль - 0,4604-0,4613 гривни.

Напомним, 23 ноября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,85-26,87 гривни за доллар.

Экономическая правда