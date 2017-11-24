Фирма, которая зарабатывает в портах, связанна с Крючковым

Почти 10 миллионов гривен за восемь месяцев 2017 заработала связаная с бизнесменом Леонидом Крючковым частная фирма "Портосервис-Николаев", которая предоставляет услуги по швартовке судов.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".

"Портосервис-Николаев" принадлежит компании "Портосервис-Украина", за которой стоит оффшорная фирма с Белиза "Фенелон Инвестментс". Согласно реестру, ее бенефициарным владельцем указан директор "Портосервис-Украина", прописаный в Николаеве Анатолий Онч.

В то же время в реестре юридических лиц есть еще одна фирма, 99 процентами которой владеет эта же "Фенелон Инвестментс" - "Транспортная компания "Укрморсервис". Ее конечный владелец - киевлянин Леонид Крючков, младший брат Дмитрия Крючкова, народного депутата 5-го созыва.

НАБУ подозревало Дмитрия Крючкова в возможной причастности к хищению средств "Запорожьеоблэнерго", однако дело пока так и не дошло до суда.

В письменном ответе "схемы" Леонид Крючков признал свою причастность к бизнесу в государственных портах.

"Этот вид услуг является свободнорыночным. Мы провели анализ всех портов и рынка швартовых услуг, разработана калькуляция возможных расходов. В результате мы получили стоимость услуги, которая меньше тарифа, предложенного Администрацией морских портов Украины", - отметил он в письме.

Как сообщается, около половины заработанных средств "Портосервис-Николаев" в 2017 году перечислила киевской компании "Елитбудгруп", которой владеют два человека. Первый - директор и соучредитель нескольких компаний, связанных с Леонидом Крючковым, Александр Емельянов, который отказался комментировать деятельность своей компании.

Вторым владельцем "Елитбудгруп" является житель села Добряны Львовской области Владимир Голыш. "Схемы" нашли его возможную связь с главой Департамента защиты экономики и заместителем главы Нацполиции Игорем Купранцом.

Ранее Голыш был директором фирмы "Берком Инвест Запад", которой владела бизнес-партнерша уже бывшей жены Игоря Купранца Натальи. Кроме того, Голыш был прописан в одном доме с родственниками этого чиновника из Нацполиции. Сам факт знакомства с Купранцом Голыш сначала отрицал, но потом все же признал, что знает отца Игоря Купранца Михаила.

Начальник департамента защиты экономики Нацполиции Игорь Купранец комментировать его возможный отношение к бизнесу в государственных морских портах отказался.

Бизнесмен Леонид Крючков тоже отказался объяснить, что связывает его с Купранцом, отметив, что это личный вопрос.

Также журналистам программы удалось выяснить, что влиятельный полицейский имеет отношение и к фирме "Альфа Безопасность", которая охраняет пропускные пункты в морском торговом порту Николаева.

Напомним, бизнесмен Леонид Крючков, брат подозреваемого в хищении средств "Запорожьеоблэнерго" Дмитрия Крючкова, вечером 22 ноября посетил Администрацию президента.