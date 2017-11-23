Новый набсовет "Укрзализныци" сформируют до конца года

Конкурс на должность председателя правления Укрзализныци будет синхронизирован с конкурсом по назначению независимых членов в набсовет компании, который сейчас уже начался.

Об этом в онлайн-интервью LIGA.net заявил и. о. предправления УЗ Евгений Кравцов.

"Есть определенная логика, чтобы одновременно запустить новый состав набсовета и постоянного руководителя компании с новым составом правления", - заявил он.

"Процедура отбора по набсовету должна завершиться до конца этого года, максимум - первые месяцы следующего года. Я рассчитываю, что первый квартал 2018 г. компания должна встретить с новым составом набсовета", - рассказал Кравцов.

По его словам, к этому времени уже будет готова карта корпоративного реформирования Укрзализныци.

"Логично, чтобы к этому времени завершились все процедуры по правлению и главе правления", - добавил он.

Кравцов заявил, что планирует принимать участие в конкурсе на должность руководителя Укрзализныци.

Напомним, по словам Кравцова "Укрзализныця" потеряла 6 млрд гривен из-за несвоевременного повышения тарифа на грузовые перевозки.