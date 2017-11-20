"Укрзализныця" потеряла 6 миллиардов из-за несвоевременного повышения тарифа

"Укрзализныця" потеряла 6 млрд гривен из-за несвоевременного повышения тарифа на грузовые перевозки.

Об этом в интервью ЭП рассказал и. о. главы УЗ Евгений Кравцов.

"На 15% надо было поднять с февраля. Мы бы за это время получили 6 млрд грн. Не подняли, потому что не могли найти компромисс", - сказал Кравцов.

По словам главы "Укрзализныци", 6 млрд грн — это 6 тысяч грузовых вагонов.

"Конечно, 15% недостаточно, но, зная ситуацию изнутри, поверьте, это очень большая, кровавая и сложная "перемога", - добавил он.

"Если смотреть на европейские директивы, тариф не должен быть регулируемым. Он должен быть четко рассчитан и привязан к затратам. Объективно понимаю: на перестройку системы понадобится пять лет или даже больше", - подытожил руководитель компании.

Напомним, с 31 октября "Укрзализныця" повысила тарифы на железнодорожные грузовые перевозки на 15%.

Экономическая правда