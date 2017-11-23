Рева назвал сроки проведения аудита Пенсионного фонда

Внешний аудит Пенсионного фонда Украины будет проведен в первом полугодии 2018 года.

Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева в интервью УНИАН.

"Думаю, международные аудиторы будут определены по итогам тендеров. Пусть они нам покажут мастер-класс, чтобы не было никаких вопросов", - добавил Рева.

Он сообщил, что Фонд в любом случае будет реформироваться.

"Уже сейчас и структуру меняем, и систему бухгалтерской отчетности, и численность штата, внедряются очень интересные перспективные программы. Во всяком случае, нынешнее руководство фонда настроено на реформы, чтобы фонд стал современной структурой", - отметил министр.

Ранее Рева сообщил, что доходы Пенсионного фонда в 2018 году должны составить 355 миллиардов гривен, дотация из госбюджета останется на уровне этого года – 141,5 миллиарда гривен.