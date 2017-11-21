Журнал Time назвал лучшие технические новинки 2017 года

Американское издание Time составило рейтинг самых лучших технических новинок текущего года.

В список Time попал новый флагман Apple – iPhone X. Главное отличие нового смартфона – отсутствие кнопки "Домой", которая присутствовала во всех предыдущих моделях айфонов, новый дисплей, который занимает практически всю лицевую поверхность телефона, а также технология Face ID.

Новый iPhone X стал самым дорогим смартфоном Apple – цена стартует от 999 долларов.

Робот Jibo считается первым в мире "социальным" домашним ассистентом. От Amazon Echo и Google Home он отличается тем, что может не только заказать пиццу или Uber, но ещё умеет хихикать, танцевать, поворачиваться на голос хозяина, и, в целом, кажется более человечным.

Обойдется такой домашний ассистент в 899 долларов.

Очки eSight 3 помогают слабовидящим людям ориентироваться в пространстве. Устройство записывает видео в высоком расширении, а затем увеличивает его и адаптирует так, чтобы человек мог увидеть все детали.

Цена таких очков стартует от 9995 долларов.

Чашка Ember Mug поддерживает температуру кофе или чая, которую вы можете задать через смартфон. По словам разработчиков, только 37 секунд напиток сохраняет идеальную температуру. Эта чашка поможет поддерживать её всегда.

Цена устройства – 79 долларов.

В список попала также новая Tesla Model 3 (а не Tesla Roadster, например), потому что, по мнению издания, именно бюджетные модели, которым и является "третья" Tesla, смогут сделать электрокары массовым явлением.

Цена бюджетной Tesla стартует с отметки 35 тысяч долларов.

Бюджетный шлем виртуальной реальности также оказался в списке. Целью Facebook с Oculus Go было создать самый доступный шлем и у них это получилось. Его цена 199 долларов, кроме того он не требует подключения к компьютеру, игровой консоли или смартфону и работает автономно.

Wi-Fi-роутер Norton Core не только выполняет свою освновую функцию и раздает Wi-Fi, но и защищает все подключенные устройства от киберугроз.

Стоимость Norton Core – 279 долларов.

Фильтр для воздуха Molekule, по словам разработчиков, не только собирает загрязнители воздуха, но и уничтожает их.

Цена устройства стартует с 799 долларов.

В список попал также марсоход NASA Mars Insight, который NASA планирует отправить на Марс уже в следующем году. В отличии от других марсоходов, Mars Insight не будет ходить как таковой, он будет оставаться на месте и исследовать грунт красной планеты.

Стоимость данного устройства неизвестна, так как в продаже его нет.

Что интересно, в свой список Time включили также спиннеры.

Полный рейтинг можно посмотреть здесь.

Экономическая правда