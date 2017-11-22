Кабмин изменил правила аренды государственного имущества

Кабинет министров поддержал инициативу Фонда государственного имущества по усилению борьбы с недобросовестными победителями конкурсов по аренде госимущества.

Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя ФГИУ Виталий Трубаров на своей странице в Facebook.

"Теперь все компании, участвующие в конкурсе на право аренды должны вносить авансовый платеж в размере не менее шести месячных арендных плат. Этот платеж возвращается всем, кроме победителя", - написал он.

"Таким образом, компании, которые пришли с намерением сорвать конкурс, то есть формально победить, а потом отказаться от подписания договора потеряют авансовый платеж", - сообщил Трубаров.

Он отметил, что ранее на конкурс приходили компании, с задачей "выбить" реального арендатора, сорвать конкурс и заставить Фонд проводить конкурсные процедуры заново.

"Теперь такие "игры" будут стоить дорого и в конкурсах побеждать только те компании, которые имеют реальное намерение подписывать договоры аренды", - добавил Трубаров.

Как сообщалось, Министерство юстиции зарегистрировало приказ Фонда государственного имущества, предоставляющий право нерезидентам участвовать в аренде украинских государственных объектов.

Напомним, Верховная Рада приняла закон о приватизации госимущества №7066 за основу.

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Экономическая правда