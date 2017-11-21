Минфин не планирует увеличивать дефицит госбюджета-2018

Министерство финансов не планирует при подготовке проекта государственного бюджета на 2018 год ко второму чтению увеличивать дефицит, который по действующему проекту составляет 2,4% ВВП.

Об этом сообщил заместитель директора департамента Министерства финансов Михаил Босак в ходе лекции "БюджетPro", передает УНИАН.

Представитель Минфина отметил, что дефицит госбюджета и по первоначальному, и по принятому парламентом в первом чтении проекту составляет 2,4% ВВП.

"Мы его не меняем, и согласно бюджетному заключению также не предусматривается его увеличение", - сказал Босак.

Верховная Рада 14 ноября приняла за основу проект госбюджета на 2018 год с показателем дефицита в размере 77,9 миллиарда гривен, или 2,4% ВВП, с рядом поправок согласно заключению Комитета по вопросам бюджета.

Бюджет разработан на базе среднесрочной бюджетной резолюции на 2018-2020 годы с прогнозируемыми показателями роста экономики в 2018 году на 3% при инфляции 11%.

Как сообщалось, Международный валютный фонд, специалисты которого работали в Киеве с 9 по 17 ноября, заявил, что продолжит обсуждение с украинскими властями проекта госбюджета на 2018 год, чтобы обеспечить предусмотренный программой с Фондом показатель дефицита в 2,5% ВВП.