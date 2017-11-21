Проект госбюджета-2018 соответствует требованиям МВФ – Минфин

Параметры разработанного правительством и принятого Верховной Радой в первом чтении проекта государственного бюджета на 2018 год соответствуют требованиям программы с Международным валютным фондом.

Об этом сообщил заместитель директора департамента Министерства финансов Михаил Босак в ходе лекции "БюджетPro", передает УНИАН.

"Мы с ними встречались, показатели проговаривали. Нормы все, которые были прописаны в меморандуме, технические, мы выдержали", - сказал Босак, комментируя заявление МВФ по итогам работы группы специалистов Фонда в Киеве в период с 9 по 17 ноября о том, что обсуждение проекта с украинскими властями продолжится.

По словам представителя Минфина, у Фонда были вопросы к проекту, хотя заложенный в бюджете макропрогноз правительства согласовывается с прогнозом Национального банка, а также прогнозами самого МВФ и Всемирного банка.

Как сообщалось, Международный валютный фонд, специалисты которого работали в Киеве с 9 по 17 ноября, заявил, что продолжит обсуждение с украинскими властями проекта госбюджета на 2018 год, чтобы обеспечить предусмотренный программой с Фондом показатель дефицита в 2,5% ВВП.

Верховная Рада 14 ноября приняла за основу проект госбюджета на 2018 год с показателем дефицита в размере 77,9 миллиарда гривень, или 2,4% ВВП, с рядом поправок согласно заключению Комитета по вопросам бюджета.