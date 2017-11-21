Новинскому заблокировали добычу газа

Государственная служба геологии и недр приостановила спецразрешение ЧАО "Укргазвыдобуток" на добычу природного газа.

Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

Как сообщается, 17 ноября этого года компания "Укргазвыдобуток" получила официальное письмо от службы, которым ее уведомили о существовании приказа №474 от 30 октября 2017 года, которым приостанавливается действие спецразрешения на пользование недрами.

Такое решение было принято по результатам внеплановой проверки, проведенной в сентябре текущего года.

При этом сама добывающая компания считает замечания комиссии, проводившей проверку, необоснованными и заявляет об отсутствии нарушений.

"Смарт Энерджи" - управляющая компания в составе группы "Смарт-холдинг" Вадима Новинского, отвечает за развитие проектов в сфере добычи углеводородов и альтернативной энергетики.

Нефтегазовое направление Smart Energy представлено газодобывающей компанией "Укргазвыдобуток" (Харьковская область) и публичной британской компанией Regal Petroleum с активами в Полтавской и Харьковской областях (компания "Пром-Энерго Продукт").

6 октября правоохранители задержали директора частного акционерного общества "Укргазвыдобуток" Вадима Мохова.

Мохов подозревается в неисполнении требований приказа Государственной службы геологии и недр Украины о приостановлении действия спецразрешения на пользование недрами в период с 28 июля по 10 августа 2017 года.

Харьковский районный суд Харьковской области избрал в качестве меры пресечения Мохову арест с альтернативой залога в 5 млн гривен. 9 октября за него внесли залог.

ОАО "Укргазвыдобуток" - компания, имеющая лицензию на разработку и добычу природного газа и газового конденсата на Островерховском месторождении в Харьковской области.

В начале декабря военная прокуратура провела обыск в доме одного из руководителей "Смарт-Холдинга". Также об обысках в компании сообщали 25 сентября.

15 февраля 2017 года в "Смарт-холдинге" сообщили об очередном обыске.

Экономическая правда