OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О тарифах на железной дороге, рейсе Львов-Лондон и "прозрачных" городах

Об Укрзализныце. На Экономической правде вышло эксклюзивное интервью с нынешним руководителем УЗ Евгением Кравцовым. Нам он рассказал о том, сколько компания потеряла из-за неповышения тарифов на грузовые перевозки, будут ли расти цены на пассажирские перевозки и что начнут продавать в вагонах.

О МВФ. Международный валютный фонд выступил с важным сообщением. Он сообщил, что планирует продолжить обсуждение с властями проекта госбюджета-2018 для соблюдения его дефицита 2,5% ВВП. Простыми словами - по максимуму урезать "хотелки" нардепов и министерств, пока расходы не перестанут превышать доходы на адекватном уровне.

О WizzAir. Венгерский авиаперевозчик порадовал новостью о возобновлении полетов по маршруту Львов-Лондон. Цена билетов - от 30 евро.

О прозрачности. Жители Залещиков, Сколе, Нетишина, Лубнов и Нового Раздела могут гордится. Их города стали самыми лучшими в рейтинге отчетности по использованию бюджетных средств перед населением.

О газе. Швейцарской Trafigura не будет скучно в Украине - компанию ей составит соотечественница DufEnergy. Компания получит лицензию на поставку газа.

Об угле. ДТЕК Рината Ахметова запасается газовым углем. Пришло уже второе судно, груженное 75 тысячами тонн.

Об ОПЗ. Одесский припортовый опять не работает. На этот раз у него сломался один из агрегатов. Это третья остановка завода за неполный месяц.

О регуляторе. НКРЭ бессильно. Второе заседание подряд у них отсутствует кворум - один из членов на больничном. Разблокировать работу регулятора поможет подписанный президентом закон о формировании конкурсной комиссии.

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