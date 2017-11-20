Хакеры украли 10 миллионов с карт украинских банков – СБУ

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой разоблачили в Киеве хакерскую группировку, участники которой похищали деньги клиентов с банковских карт.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что участники группировки "считывали" банковские карты клиентов, похищая реквизиты доступа для дублирования реквизитов платежных карт.

Также злоумышленники заражали информационные сети банков вредоносным ПО для получения несанкционированного доступа к данным.

По предварительной информации, хакеры успели украсть более 10 млн гривен с более чем 1,5 тысяч банковских карт.

Во время обысков обнаружена компьютерная техника с перепиской хакеров, а также - специальное оборудование для считывания и записи поддельных пластиковых карт, мобильные телефоны, банковские карты, подтверждающие проведение нелегальных сделок.

Правоохранители изъяли 1,2 млн гривен, пистолеты Макарова, ТТ, автомат Калашникова с глушителями и патроны к ним.

Четырем лицам объявлено о подозрениях. Избрана мера пресечения - содержание под стражей. Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех участников организованной группировки.

Раньше хакеры украли 1 миллион долларов из Банка Кредит Днепр и обналичили его в Китае.

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