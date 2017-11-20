ОПЗ остановился из-за новых проблем

Одесский припортовый завод прекратил работу из-за выхода из строя одного из агрегатов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель директора предприятия Николай Щуриков.

"6 октября 2017 года Одесский припортовый завод возобновил работу, но к сожалению, уже с 1 ноября, по причине выхода из строя одного из агрегатов завод вынуждено был остановлен", - написал он.

По его словам, это третья остановка завода за неполный месяц.

Дважды технические специалисты устраняли поломку и запускали производство, однако окончательно неизвестно, будут ли такие сбои в будущем.

Щуриков затруднился спрогнозировать возможность работы предприятия в будущем, поскольку ОПЗ может работать только по давальческой схеме, а регулярные остановки завода ставят под угрозу выполнение условий договора и контрактов с покупателями.

Как известно, в марте текущего года ОПЗ возобновил работу после вынужденной остановки.

Завод подписал контракт с группой компаний ЭРУ (Энергетические ресурсы Украины - ЭП), который предусматривал работу по так называемой давальческой схеме - компании группы поставляют газ на завод и забирают произведенные удобрения.

Совладельцами компании "Энергетические ресурсы Украины" являются Андрей Фаворов, Дейл Перри и Ярослав Мудрый.

Продавцом произведенного из сырья "ЭРУ" карбамида стала фирма "Агро газ трейдинг", связанная с помощником бывшего председателя Фонда госимущества Игоря Билоуса. Компания называла себя крупнейшим поставщиком карбамида производства ОПЗ.

В начале июля текущего года ОПЗ в очередной раз остановился. 24 октября стало известно, что "ЭРУ" снова запустит завод на давальческих условиях.

Экономическая правда