Медицину и образование в регионах частично профинансируют ОГА
В проекте госбюджета на 2018 год заложен дефицит финансирования медицины в регионах в 7 миллиардов гривен, а образования — в 4,5 миллиарда гривен.
Об этом говорится в статье на "Зеркале недели".
Компенсировать дефицит Минфин планирует дотацией, но распределил ее неравномерно.
Сообщается, что в расчете учитываются лишь областные бюджеты.
"Все остальные должны идти на поклон к главам ОГА, к тем самым, которых с недавних пор назначает президент, и просить о выделении средств", - говорится в тексте.
"Вдобавок ко всему механизм распределения этой бюджетной дотации немногим прозрачнее распределения "депутатской" субвенции — ОГА будут выделять средства без согласования и контроля, по личному усмотрению", - отмечает автор.
Напомним, 14 ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о госбюджете на 2018 год, в котором заложено 217,5 млрд грн на образование и 112,5 млрд грн на здравоохранение.
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