Медицину и образование в регионах частично профинансируют ОГА

В проекте госбюджета на 2018 год заложен дефицит финансирования медицины в регионах в 7 миллиардов гривен, а образования — в 4,5 миллиарда гривен.

Об этом говорится в статье на "Зеркале недели".

Компенсировать дефицит Минфин планирует дотацией, но распределил ее неравномерно.

Сообщается, что в расчете учитываются лишь областные бюджеты.

"Все остальные должны идти на поклон к главам ОГА, к тем самым, которых с недавних пор назначает президент, и просить о выделении средств", - говорится в тексте.

"Вдобавок ко всему механизм распределения этой бюджетной дотации немногим прозрачнее распределения "депутатской" субвенции — ОГА будут выделять средства без согласования и контроля, по личному усмотрению", - отмечает автор.

Напомним, 14 ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о госбюджете на 2018 год, в котором заложено 217,5 млрд грн на образование и 112,5 млрд грн на здравоохранение.