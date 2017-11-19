Все разделы
Укр / Рус

Медицину и образование в регионах частично профинансируют ОГА

Воскресенье, 19 ноября 2017, 15:50

В проекте госбюджета на 2018 год заложен дефицит финансирования медицины в регионах в 7 миллиардов гривен, а образования — в 4,5 миллиарда гривен.

Об этом говорится в статье на "Зеркале недели".

Компенсировать дефицит Минфин планирует дотацией, но распределил ее неравномерно.

Сообщается, что в расчете учитываются лишь областные бюджеты.

"Все остальные должны идти на поклон к главам ОГА, к тем самым, которых с недавних пор назначает президент, и просить о выделении средств", - говорится в тексте.

"Вдобавок ко всему механизм распределения этой бюджетной дотации немногим прозрачнее распределения "депутатской" субвенции — ОГА будут выделять средства без согласования и контроля, по личному усмотрению", - отмечает автор.

Напомним, 14 ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о госбюджете на 2018 год, в котором заложено 217,5 млрд грн на образование и 112,5 млрд грн на здравоохранение.

Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

образование медицина госбюджет
Материалы по теме
ЕИБ выделит 120 миллионов евро на энергомодернизацию университетов 8 ноября 2017, 11:07
Как получить налоговую скидку на обучение 5 октября 2017, 09:00
Данилюк рассказал МВФ о коррупции в больницах и школах 27 сентября 2017, 10:10
Реклама:
powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте