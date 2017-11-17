ЕБРР может выделить 100 миллионов евро на энергосбережение

Европейский банк реконструкции и развития может выделить Украине 100 миллионов евро для предоставления кредитов муниципальным компаниям по энергоменеджменту под местные гарантии.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что соответствующий проект планируется рассматривать 13 декабря этого года.

Предполагается, что полученные средства муниципальные компании будут направлять на финансирование энергосберегающих улучшений в общественных зданиях и инфраструктуре уличного освещения.

Общая стоимость проекта, согласно документу, составляет 125 млн евро.

Напомним, Европейский банк реконструкции и развития подтвердил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2017 году на уровне 2%, в 2018 году - на 3%.